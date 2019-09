Robot Fjodor míří zpátky na Zemi

Ruští kosmonauti Alexej Ovčinin a Alexandr Skvorcov posadili po dokončení experimentu na palubě Mezinárodní kosmické stanice robota Fjodora do kosmické lodi Sojuz MS-14, aby se vrátil zpět na Zem.

Rozhovor kosmonautů s odborníky ze Střediska řízení letů Roskosmosu vysílá NASA. Kosmická loď Sojuz MS-14 byla s robotem Fjodorem vypuštěna na oběžnou dráhu Země 22. srpna. O pět dní později se loď na druhý pokus přepojila k ISS. Robot byl přemístěn na stanici 29. srpna. Podle údajů NASA se plánuje odpojení Sojuzu MS-14 od ISS na 6. září v 21:13 moskevského času a přistání v Kazachstánu je naplánováno na 7. září v 00:35 moskevského času.

„Fjodora jsme usadili do křesla, upevnili jsme ho kovovou podložkou přes kolena, všechno jsme utáhli. Tam, kde to bylo potřeba, jsme ho zasadili do drážek,“ řekl Ovčinin. „Neuteče, je připevněný pořádně,“ dodal kosmonaut.

Robot a experiment

Kosmonaut provedl s robotem experiment 30. a 31. srpna, a rovněž 1. září. První dva dny byl Skvorcov v modulu Zvězda, měl na sobě exoskelet, který mu umožňoval ovládat robota na dálku. Měl na sobě i přilbu, díky které byl viděn kamerami robota. Ovčinin byl v modulu Poisk, kde byl nainstalován Fjodor a kontroloval operace, které plnil robot.

V pátek, poté, co měl Ovčinin potíže se zapojením napájení Fjodora, pracoval robot rukama se šroubováky, klíči a spojil elektrické konektory. V neděli se kosmonauti vyptávali Fjodora během rozhovoru na různé otázky. Těch mu pokládali více než 30 a nahrávali si na video jeho odpovědi. Nyní je na palubě ISS posádka, jejímiž členy jsou Rus Alexej Ovčinin a Alexandr Svorcov, Američané Nick Hague, Christina Cooková a Andrew Morgan a Ital Luca Parmitano.

Fjodor vtipkuje

Poté, co dokování ruské vesmírné lodi Sojuz MS-14 s Mezinárodní vesmírnou stanicí proběhlo o tři dny později, zažertoval robot Fjodor ohledně vzniklé situace. Zpráva se objevila na Twitteru. „Omlouvám se za zpoždění. Uvízl jsem v zácpě. Jsem připraven pokračovat v práci,“ napsal Fjodor.

Fjodorova mise

Robot Fjodor má během práce na ISS především nacvičovat spolupráci s člověkem, což je potřebné pro další vývoj modelu, který bude pracovat mimo stanici ve volném vesmíru, řekl Sputniku hlavní konstruktér vědeckovýrobního sdružení Androidní technika Alexej Bogdanov.

V odpovědi na otázku, které konkrétní úkoly má plnit robot, Bogdanov řekl, že „jsou to malá tajemství“.