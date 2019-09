Na moskevském letišti Šeremeťjevo se srazila dvě letadla

Největší ruská letecká společnost Aeroflot připravuje náhradní let poté, co se na moskevském letišti Šeremeťjevo letadla srazila křídly. Oznámil to Sputniku zdroj v leteckých kruzích.

Dříve představitel pohotovostních služeb Sputniku sdělil, že při odtahování dvou letadel na letišti Šeremeťjevo se dvě letadla srazila a nikdo nebyl zraněn.

„Zachytily se křídly. Aeroflot připravuje náhradní letadlo,“ uvedl zdroj.

​Poznamenal, že druhé letadlo - Royal Flight Airlines - bylo bez cestujících. Zranění nejsou. Letadlo Aeroflot se připravovalo na let Moskva - Peking.

Na druhou stranu další zdroj obeznámený s touto situací Sputniku sdělil, že letadlo Aeroflotu, které se připravoval ke vzletu na trasu Šeremeťjevo - Peking, bylo poškozeno letadlem Royal Flight Airlines, které táhl tahač letadel.

„Při tažení letounu Royal Flight řidič tahače letadel Šeremeťjevo Handling nezohlednil vzdálenost mezi letadly, v důsledku čeho se Royal Flight dostal do kontaktu s Aeroflotem,“ řekl.

Incident v Praze

V letošním květnu na ranveji pražského letiště se srazily letouny. O události informoval portál tn.nova.cz, který zveřejnil i bližší podrobnosti.

„Při pojíždění po pojezdových drahách došlo ke kontaktu dvou letadel – konec křídla jednoho zavadil o koncovou část druhého. Cestující jsou všichni v pořádku, provoz na letišti není omezen, další spoje odlétají a přilétají,“ prohlásil mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Mluvčí dále dodal, že na dráze za sraženými letadly uvízlo i několik dalších letounů. Ty byly pak odtahovány.

Hasiči dali kapitánům obou letadel pokyn vypnout motory, aby mohli zblízka prohlédnout případné poškození.

Incident v Tel Avivu

Loni v březnu na Ben Gurionově mezinárodním letišti v Tel Avivu se ve středu srazila dvě dopravní letadla. Oba stroje do sebe zůstaly zaklíněny ocasními plochami. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Událost se odehrála, když obě letadla popojížděla ke vzletu. Německé letadlo Boeing 737 aerolinek Germania Airlines, které mělo letět do Berlína, zrovna couvalo, když narazilo do Boeingu 767 izraelské společnosti El Al, jenž se připravoval na let do Říma.

Na videu, které ukazuje následky srážky, lze vidět, jak cestující opouštějí jedno z letadel, na dalších záběrech sledujeme, jak se dvě zaklíněná letadla od sebe odtahují.

Jak uvedli zaměstnanci letiště, nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Podotýkalo se, že letadla mířila na ostrov Madeira a do tuniského Monastiru.