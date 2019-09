Média: Šéfka administrativy Hongkongu je připravena ustoupit protestujícím

Úplné odmítnutí projednávání daného návrhu zákona je první a nejdůležitější z pěti požadavků protestujících. Rovněž požadují zrušení používání výrazu „masové nepokoje“ ve vztahu k protestům z 12. června, požadují osvobodit všechny dříve zatčené demonstranty, provést nezávislé vyšetřování policejních akcí v době protestů dne 12. června, zavést přímé všeobecné volby pro administraci okresů a pro zákonodárné shromáždění.

Podle zdrojů novin oznámí Carrie Lamová své rozhodnutí ve středu odpoledne. Téměř bezprostředně po začátku protestů odložila Carrie Lamová projednání návrhu zákona a později sdělila, že návrh je „mrtev“. Toto prohlášení však odpůrce nepřesvědčilo, a ti se již více než 13 týdnů domáhají splnění svých požadavků, pořádají demonstrace, kterých se účastní tisíce lidí a často vstupují i do střetů s policií.

Vyjádření mluvčí ministerstva zahraničí ČLR

Na konci srpna proběhl summit G7 v Biarritzu. Právě tam prohlásil prezident Emmanuel Macron, že lídři projednali situaci v Hongkongu a vyzvali k vyhýbání se násilí. V souvislosti s tím vyjádřil mluvčí ministerstva zahraničí ČLR Geng Shuang mimořádnou nespokojenost a protest. Zdůraznil, že situace v Hongkongu je vnitřní záležitostí Číny a že ani jeden stát nemá právo zasahovat do této otázky. Oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying vyzvala dříve USA, aby přestaly se zasahováním do situace v Hongkongu a do vnitřních záležitostí Číny.

Zákon o vydávání

Rozsáhlé protesty začaly v Hongkongu začátkem června kvůli projednávání změn v zákoně o vydávání, které v případě schválení umožní Hongkongu vydávat podezřelé jurisdikcím, s nimiž nemá smlouvu o vydávání, včetně Tchaj-wanu, Macaa a kontinentální části Číny.

Dne 16. června podle organizátorů proběhla nejmasovější protestní akce v historii Hongkongu, které se podle organizátorů zúčastnily dva miliony lidí.

Po několika protestních akcích hongkongská vláda ustoupila a oznámila pozastavení projednávání změn zákona na dobu neurčitou, Lamová se veřejně omluvila za vzniklou situaci.

I když byl návrh zákona pozastaven, demonstranti pokračují v protestních akcích na ulicích a požadují úplné zrušení návrhu zákona a rezignaci Lamové.