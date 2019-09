Ministerstvo zahraničí RF označilo připomínkové akce v Polsku za příklad přepisování historie

„Zvláštní důraz je kladen na událost, od které jsme samozřejmě očekávali zcela odlišné výsledky. Chtělo by se to označit za připomínkové akce, ale jedná se o to, co bych označila za nějakou mystérii, která se odehrála v Polsku. Tyto akce by měly být věnovány 80. výročí začátku 2. druhé světové války. Tragická epizoda, tragická stránka nejen v dějinách dvacátého století - v dějinách lidstva,“ uvedla Zacharovová.

Podle jejích slov to, co se z těchto akcí stalo, které se nepořádají první rok a shromáždily představitele různých zemí, je prostě šokující.

„Toto je nejnápadnější příklad přepisování historie. Jenže tentokrát všechno zašlo moc daleko a změnilo se to v nějaký skutečný světový globální obscurantismus,“ uvedla oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí.

Postoj Polska

1. září se v Polsku konaly události k 80. výročí propuknutí 2. světové války. Polsko na ně nepozvalo ruskou delegaci a pozvalo své současné spojence v NATO, EU, včetně Německa a zemí Východního partnerství.

Náměstek polského ministra zahraničních věcí Szymon Szynkowski vel Sęk v rozhovoru pro Radio Maryja vysvětlil zmíněné rozhodnutí.

Prohlásil, že Varšava si vybrala jako hosty země Evropské unie, NATO a také zástupce Východního partnerství na základě „současného kritéria“. Diplomat dodal, že Polsko chce vzdát hold památce tragických událostí v duchu historické pravdy, v čemž Rusko údajně vůbec není zainteresováno.

Szynkowski také dodal, že Polsko mění svůj přístup k historickým otázkám. Jako příklad uvedl tu skutečnost, že před deseti lety byl jedním z hlavních hostů akcí věnovaných výročí začátku 2. světové války Vladimir Putin, ale tentokrát místo něho pozvali prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ne všichni souhlasili s pozicí Polska

Dříve bylo informováno o tom, že se předseda strany SPD Tomio Okamura věnoval na svém Facebooku tomu, jak se v současné době zachází s pamětí.

Hned na začátku se politik vyslovil proti zpochybňování přínosu vítěze 2. světové války.

„Odmítáme přepisování výsledků druhé světové války a popírání klíčové role Ruska při porážce nacistického Německa,“ uvedl Okamura.

Dále připomněl, že útokem Německa na Polsko se dostal do nové fáze konflikt, který se připravoval a vlastně i probíhal delší dobu.

Pak Okamura zdůraznil, že 2. světová válka nakonec skončila porážkou Hitlera a jeho plánu vybudovat Tisíciletou říši a evropský superstát.

„Stalo se tak za nesmírných obětí vlastenců a národovců bránících svobodu, národní suverenitu a přežití svých národů,“ podotkl politik.

Následně lídr SPD vyslovil zklamání ve spojení s tím, že myšlenka a zájem ovládat národy a kořistit z jejich práce není mrtvá. V této souvislosti Okamura varoval, že idea globalismu je stejně nebezpečná jako dříve, včetně snahy o přepisování dějin.

„Je zcela nepřijatelné, že na výročí oslav do Polska nebyli pozváni zástupci Ruské federace a Běloruska. Přínos těchto národů k porážce Třetí říše je nesmírný. Je to jasná snaha o překrucování dějin,“ vyslovil svůj názor předseda strany.