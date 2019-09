Írán sníží své povinnosti plynoucí z jaderné dohody. Trump s ním odmítl přímá jednání

„Jelikož jsme nedosáhli požadovaných výsledků, třetí krok (na snížení povinností v rámci jaderné dohody – red.) podnikneme pozítří,“ řekl Rúhání v přímém přenosu státní televize.

Podle Rúháního jde o pozastavení všech závazků Íránu, které měl v rámci jaderné dohody ohledně výzkumu v oblasti atomu. Dodal však, že jaderná činnost země bude mírovou a spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou anergii pozastavena nebude.

„V každém případě dáme dalším čtyřem zemím 4+1 (pozn. Rusko, Čína, Velká Británie, Francie a Írán) ještě dva měsíce. Dokážeme-li dosáhnout dohody, můžeme se vrátit k plnění podmínek jaderné dohody,“ řekl Rúhání.

Podle zástupce íránského ministra zahraničí by byla taková půjčka "zálohou za ropu" https://t.co/Mhiq2TGr4g pic.twitter.com/aL2dR3PL2F — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. září 2019

Vyjádření Donalda Trumpa k Íránu

Dříve americký prezident Donald Trump odmítl podmínky, které Írán navrhl pro obnovení jednání s Washingtonem. Hlava Bílého domu podotkl, že USA sankce nezruší.

„Oni nechtějí jednání. Oni chtějí dosáhnout dohody,“ prohlásil americký prezident pro žurnalisty. Dodal, že „Írán má obrovský potenciál“, a opět zopakoval, že USA „se nesnaží o změnu režimu“.

„Jsem vděčný za zapojení prezidenta (Francie – red.) Macrona, ale my nepracujeme přes prezidenta Macrona, lidé s námi jednají napřímo. My můžeme jednat napřímo,“ řekl americký lídr.

V odpovědi na otázku, jak hodnotí požadavky Íránu na návrat USA do jaderné dohody pro začátek jednání, Trump prohlásil, že Íránci hovoří o zrušení sankcí. „Oni říkají, že (nepřistoupí k jednání – red.) dokud nepřistoupíme na řadu věcí, takových jako zrušení sankcí. K tomu ale nedojde. Oni to neřekli tak, jak jste to vy zformulovali, ale konečný cíl je stejný – k tomu nedojde,“ zdůraznil Trump.

Íránský prezident Hasan Rúhání předtím prohlásil, že pokud USA zruší sankce, tak mohou, jako dříve, vstoupit do dialogu v rámci skupiny 5+1 (pozn. Rusko, Čína, Velká Británie, Francie, USA a Írán).

USA zavedly další sankce

V úterý USA zavedly sankce proti íránským kosmickým agenturám, což odůvodnily tím, že technologie pro vojenské rakety identické s technologiemi civilního vesmírného programu. Ve středu Washington rozšířil sankce - do sankčního seznamu se nově dostalo 9 fyzických osob, 16 společností a 6 soudů.

Nové sankce mají směřovat na zastavení nezákonných prodejů íránské ropy. Prostředky z jejího prodeje, podle verze USA, směřují na financování teroristů a podporu syrského prezidenta Bašára Asada.

Podle slov americké administrativy Írán v posledních měsících použil více než 10 tankerů, aby transportoval více než 10 milionů tun ropy. Podle speciálního amerického představitele pro Írán činil zisk z prodeje této ropy více než půl miliardy dolarů.