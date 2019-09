Britští poslanci nepodpořili provedení předčasných voleb

Pro provedení voleb byla potřeba podpora dvou třetin z celkového počtu poslanců, to znamená 434 členů parlamentu. Pro provedení voleb hlasovalo 298 lidí, proti 56.

Dříve frakce labourisů a skotských nacionalistů prohlašovaly, že budou hlasovat proti provedení voleb. Opozice se bála, že pokud by bylo dosaženo provedení voleb, Johnson by je neprovedl během zmiňovaného dne a díky pozastavení činnosti parlamentu byl provedl brexit bez dohody a volby až po výstupu Velké Británie z EU. Zástupci opozice prohlásili, že budou jednat o volbách pouze poté, co se Johnson domluví s Bruselem o přenesení data brexitu a o podmínkách výstupu.

Premiér Johnson navrhl provést předčasné volby poté, co dolní komora parlamentu schválila zákon o zamezení brexitu bez dohody k 31. říjnu.