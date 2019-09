Asijsko-tichomořský region bude ve světě v nejbližších letech hrát významnou úlohu, prohlásil Putin

„Máme zájem na tom, aby se tyto pozitivní trendy rozvíjely. Aby náš společný region byl bezpečný a stabilní. Naše vztahy s Indií, Čínou, Korejskou republikou, Malajsií, Mongolskem, Japonskem a dalšími státy regionu se zakládají na principech respektování a čestného dialogu, jsem přesvědčen o tom, že mají velké perspektivy odpovídající úloze, kterou má hrát asijsko-tichomořský region v budoucím desetiletí. Myslím, že přítomní vysocí zahraniční hosté, naši přátelé, s tím souhlasí,“ řekl Putin.

Kosmodrom Vostočnyj

Rusko má zájem na přilákání zahraničních partnerů pro práci na kosmodromu Vostočnyj, prohlásil Putin.

„Co se týče kosmodromu. Není to přece vojenský kosmodrom. Uvažujeme dnes o tom, kdo se má zúčastnit jeho další výstavby. Je to ale především kosmodrom pro civilní lety. Není možná snadné tam pracovat společně se zahraničními partnery, ale máme o to zájem, určitě je získáme pro tuto spolupráci,“ řekl.

Putin připomněl, že Rusko aktivně spolupracuje s Indií, Čínou, Evropou a USA. Některé starty pro zahraniční zákazníky se plánují z kosmodromu Vostočnyj.

Dříve byla zveřejněna zpráva, že se řada startů pro britskou satelitní společnost OneWeb má konat z kosmodromu na Dálném východě.

Páté Východní ekonomické fórum probíhá ve Vladivostoku v termínu 4. - 6. září.