Federální služba bezpečnosti Ruska: Militanti produkují jedovaté látky v těžko přístupných oblastech Afghánistánu

„Drony mohou být využívány k dodávání jedovatých látek. Podle prozatímních informací je výroba těchto látek organizována militanty v těžko přístupných oblastech Afghánistánu,“ sdělil Beseda na druhé mezinárodní konferenci s názvem Boj proti nezákonnému dodávání zbraní v kontextu boji proti mezinárodnímu terorismu.

Vytvoření nového IS*

Militanti plánují vytvořit Islámský stát* v dalších částech světa po nezdaru na Blízkém východě, sdělil Beseda.

„Pokusy teroristů o vytvoření Islámského pseudostátu* na Blízkém východě skončily neúspěchem. Když ztratili kontrolu nad většinou dříve okupovaných území, utrpěli zároveň značné ztráty co do osob a techniky, militanti se však nechystají vzdát. Místo toho jsou v běhu plány na jejich přesun do jiných částí světa,“ doplnil Beseda na konferenci.

V rozhovoru o financování terorismu Beseda poznamenal, že na dosažení cílů aktivně využívají kryptoměny a mezinárodní muslimské humanitární fondy. „Příjemcem prostředků, které shromáždili, jsou často specializovaná právní centra, jež mají pod kontrolou vůdci teroristických struktur,“ sdělil dále.

Beseda také poznamenal, že jednou z hlavních oblastí investic je farmakologie a prodej domácího zboží. „Teroristé však získávají největší finanční podporu z pašování drog, alkoholu a historických a kulturních vzácných předmětů,“ doplnil závěrem vedoucí oddělení zpravodajských služeb a mezinárodních vztahů.

Teroristé v Sýrii používají drony se západní technologií

Dnes sdělil náměstek ministra zahraničních věcí Oleg Syromolotov, že drony, které využívají militanti k útoku na ruské objekty v Sýrii, nejsou po domácku vyrobené. Specialisté hovoří o tom, že je využívána západní technologie.

Syromolotov vystoupil na druhé mezinárodní konferenci s názvem Boj proti nezákonnému dodávání zbraní v kontextu boji proti mezinárodnímu terorismu. Poznamenal tam, že ministerstvo zahraničí vážně projednává problém, který se týká toho, že teroristé používají drony, které se dokonce využívají proti úředním osobám. Problém má celosvětový rozměr.

Náměstek zdůraznil, že Moskva považuje za „nezbytné navázat v této věci spolupráci se všemi partnery na protiteroristické cestě a vypracovat protiopatření jak mezinárodně-právního charakteru, tak i technologického“.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku