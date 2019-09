„Ať sami vidí, jaké to je.“ Erdogan pohrozil Evropě novou vlnou uprchlíků

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že může otevřít západní hranice své země pro syrské uprchlíky, kteří chtějí do Evropy. Prý to udělá, pokud na severu Sýrie nevznikne bezpečnostní zóna a jestli západní státy neposkytnou Turecku slíbenou pomoc.

„Čtyři miliony uprchlíků u nás našly azyl. Do určité chvíle táhneme toto břemeno, ale omlouvám se, nemůžeme to dělat donekonečna. Pokud nebude vytvořena bezpečnostní zóna a jestli nedostaneme slíbenou pomoc od Západu, budeme muset otevřít své dveře. Ať sami vidí, jaké to je. Samozřejmě budeme i nadále podporovat uprchlíky, dokud můžeme. Ale existuje nebezpečí nové vlny uprchlíků,“ řekl Erdogan v Ankaře před členy vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Turecký prezident dodal, že Ankara rozpracovala návrh na vytvoření bezpečnostní zóny na severu Sýrie, která může částečně vyřešit problém pobytu syrských uprchlíků.

„Máme skvělou nabídku: vytvořme pro ně společně takovou zónu, postavíme pro ně domy, vytvoříme kolem nich zahrady, aby tam mohli žít v lidských podmínkách a bezpečně. Dáme jim pruty místo ryb. A budou v pořádku a Turecko se začne cítit lépe,“ řekl Erdogan.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských migrantů z Turecka do EU podle formule jeden pro jednoho.

© AFP 2019 / Bulent Kilic Syrští běženci na syrsko-turecké hranici

Dříve se uvádělo, že turecké úřady provedly přesídlení přes 40 tisíců syrských uprchlíků z Istanbulu do dalších provincií země. Uprchlíci, kteří neměli registraci ve městě, ho museli opustit již do 20. srpna.

„4 606 syrských občanů bez registrace v Istanbulu bylo posláno do uprchlických táborů, 35 tisíc Syřanů registrovaných v jiných tureckých provinciích bylo vyhoštěno z Istanbulu na jejich registrační místa v Turecku. Dalších 1 305 lidí dobrovolně opustilo Istanbul a odjelo do Sýrie,“ sdělil turecký náměstek ministra vnitra İsmail Çatakli.

V posledních letech do Turecka přišlo asi 3,6 milionu uprchlíků ze Sýrie. V deseti tureckých provinciích pro ně bylo postaveno přes 20 táborů a kontejnerových táborů, ve kterých jsou školy a lidé mají lékařskou pomoc a jídlo. V nich však žije pouze pětina uprchlíků, zbytek je rozptýlen po různých městech země, což často vede ke konfliktům mezi uprchlíky a místními obyvateli.