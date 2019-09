Norská statistika: Děti migrantů páchají více trestných činů než rodiče

Podle norské Pokrokové strany to napovídá, že k integraci nedochází automaticky a Norsko musí „více vyžadovat“ řešení tohoto problému. Polévání migrantů penězi a službami nepomáhá.

Nedávná studie provedená společností Statistics Norway, kterou si objednala norská Pokroková strana, ukázala, že děti imigrantů páchají více trestných činů než jejich rodiče (první generace imigrantů).

Podle čísel organizace Statistics Norway, muži v Norsku narození do rodin Somálců páchají ve věku 15-35 let 4,6krát tolik násilných trestných činů. U mužů s iráckými kořeny je to 4krát tolik. Podobné výsledky jsou vidět u marockých Norů (3,2), tureckých Norů (2,8) a pákistánských Norů (2,4).

„Existují o mnoho vyšší počty mezi imigranty u jistých druhů trestných činů, jako je zneužívání v blízkých vztazích. A o dost méně u jiných druhů, například zpronevěry,“ řekl novinám Aftenposten Sigmund Book Mohn ze společnosti Statistics Norway.

Od roku 2015 do roku 2017 bylo celkově 443 lidí obviněno ze „zneužívání v blízkých vztazích“, včetně domácího násilí. Ze 443 případů bylo 185 imigrantů, což je známkou dramaticky vysokých počtů.

„Musíme zastavit to zamlčování,“ prohlásila představitelka Progresivní strany a bývalá ministryně pro integraci Sylvi Listhaug.

Podle jejích slov a slov mluvčího Progresivní strany pro integraci Jona Helgheima to znamená, že „k integraci v průběhu času automaticky nedochází“.

„Není to tak, že když je budete polévat penězi a službami, což Norsko dělá dobře, tak to řeší problém. Musíme více vyžadovat a lépe sledovat, zdali mají integrační opatření nějaký vliv,“ prohlásil.

Předchozí zpráva společnosti z roku 2017 poukazovala na vysoký počet migrantů z určitých zemí a oblastí kriminálních činů. Jednalo se o migranty z Kosova, Somálska, Iráku a Íránu, kteří se odlišovali vysokou měrou kriminální statistiky v období mezi lety 2010 až 2013. Zpráva také ukázala, že druhá generace migrantů má obecně ještě větší sklony k páchání trestných činů ve srovnání s jejich rodiči, výjimkou byly děti utečenců.

Masová migrace do Norska nabyla velkých počtů v předchozích desetiletích. Podíl migrantů v celkové společnosti rapidně vyrostl. V současné době má asi 17 % Norů kořeny v zahraničí.