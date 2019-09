V EU sdělili, co budou dělat v případě, že Trump pustí ozbrojence do Evropy

Prezident Spojených států Donald Trump dříve sdělil, že USA drží tisíce militantů teroristické organizace Islámský stát* a chtějí, „aby si je Evropa vzala“, v opačném případě by je Spojené státy musely „pustit do Evropy“.

Ve čtvrtek se novináři zeptali evropského komisaře, co by Evropská unie udělala v případě, že by Spojené státy svůj slib přece jen splnily.

Evropský přístup

„Evropský přístup spočívá v tom, že zúčastněné země dosáhly dohody, na základě které chtějí udržovat přímé spojení s rozhodnutími, které se týkají jejich občanů. To znamená, že je na státní odpovědnosti rozhodovat o tom, jak pracovat s případy zadržených osob,“ sdělil King.

EU neví, kde je 2,5 ozbrojenců

Podle jeho slov „můžeme společně pomoci při shromažďování důkazů, a to jak v regionu, tak i v Evropě, aby v případě, že někdo stane před evropskou spravedlností, bylo zajištěno úspěšné trestní stíhání“.

V červenci bylo oznámeno, že v úřadech Evropské unie neví, kde se nachází asi 2,5 tisíce ozbrojenců a teroristů, kteří předtím opustili evropské země a cestovali do zón konfliktů, prohlásil eurokomisař pro bezpečnost Julian King. V projevu dále sdělil, že podle odhadu opustilo 5,5 tisíce cizích ozbrojenců evropské státy, aby se vydali do míst konfliktů v Iráku a Sýrii. Dvě třetiny z nich tvoří muži, čtvrtinu ženy.

„Přesně to říct je těžké, ale myslíme si, že jich bylo zlikvidováno přinejmenším 1,4 tisíce, ale mohlo to být i víc,“ řekl. Podle údajů zemí Evropské unie se vrátilo zpátky asi 1,6 tisíce ozbrojenců.

Eurokomisař King

Julian King je britským diplomatem, který byl jmenován eurokomisařem pro bezpečnost v září 2016. Předtím působil jako velvyslanec Spojeného království ve Francii. Potřeba jmenovat nového zástupce Spojeného království do EU vznikla poté, co evropský komisař Jonathan Hill, který se zabýval finanční stabilitou a službami, stejně tak i kapitálovým trhem, rezignoval po referendu o Brexitu. Tehdejší britský premiér David Cameron uvedl, že nehledě na hlasování o výstupu z EU, jeho země pokračuje v placení příspěvků a má právo mít svého komisaře.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku