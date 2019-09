Princ Harry a jeho manželka odmítli přijet na návštěvu ke královně. Urazili ji?

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu údajně informovali Alžbetu II., že jejich dítě Archie je na cestu příliš malé. To je v rozporu s jejich nedávnými výlety soukromými tryskáči na kontinent, které byly pro životní prostředí škodlivější než pravidelné lety, což vyvolalo debaty, protože někteří obviňovali Harryho a Meghan z pokrytectví.

Meghan Markle a princ Harry odmítli pozvání Jejího Veličenstva strávit nějaký čas ve svém proslulém panství ve Skotsku, Balmoralu, kde tráví letní prázdniny, informuje The Sun. Pár odmítl jet, cítil, že jejich čtyřměsíční Archie byl příliš mladý. Královská babička byla zklamaná, předpokládají lidé obeznámení se situací.

„Harry a Meghan neplánovali letos v létě cestu do Balmoralu, protože cítili, že Archie je příliš mladý. Je to trochu zvláštní, protože jeho věk nezabránil tomu, aby ho odvezli na Ibizu na týden a pak na Eltona Johna ve Francii,“ uvedl nejmenovaný zdroj pro The Sun.

„Pokud chtějí soukromí nebo ochranu - což byla Harryho výmluva pro použití soukromých proudových letounů - neexistuje více chráněná nebo soukromá prázdninová destinace než skotský domov královny," řekl insider novin, který poznamenal, že Kate a William se drželi tradice a minulý měsíc letěli se svými dětmi do Balmoralu levným letem společnosti Flybe.

Princ Harry musel vysvětlit, že „občas“ podnikl soukromé tryskové lety, aby zajistil bezpečnost své rodiny, zatímco hovořil o zahájení své nové ekologické iniciativy „Travalyst“ v Amsterodamu po zneklidnění tím, že namísto komerčních letů učinil čtyři soukromé lety během 11 dní při cestě na Ibizu a do domu sira Eltona Johna v Nice.

„Občas je třeba mít příležitost založenou na jedinečných okolnostech, které zajistí, že moje rodina bude v bezpečí. Je to skutečně tak jednoduché,“ řekl vévoda ze Sussexu a dodal, že „vždy“ kompenzuje své emise CO2.

Dříve se informovalo, že v srpnu byli Meghan Markleová a její manžel ostře kritizováni na sociálních sítích za neodpovědný vztah k životnímu prostředí: během 11 dnů letěli celkem čtyřikrát soukromými letadly, které v přepočtu na jednoho cestujícího produkují do atmosféry sedmkrát více kysličníku uhelnatého, který zapříčiňuje skleníkový efekt, ve srovnání s běžným letem. V soukromém letadle vybaveném rozkládacími křesly, barem, Wi-Fi a individuálními displeji zábavného systému, se vrátil manželský pár z dovolené. Stálo ho to 20 tisíc liber šterlinků.