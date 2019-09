Expert: Navzdory polibkům evropských lídrů do klubu demokratických zemí Bulharsko nepřijímají

Podle experta slova bulharského premiéra vyvolávají vzpomínky na bajku Liška a hrozen, ve které liška nemohla nijak získat hrozen, a proto ho označila za kyselý.

„Nikdo nás nezve, a my říkáme, že to nechceme, a pochybujeme, zda je to pro Bulharsko dobré,“ řekl Radulov v pořadu BRD s tím, že věci, které jsou pro Bulharsko skutečně důležité, jsou snadno odmítány.

Odborník předpokládá, že Borisov by vyjádřil stejné stanovisko vůči přistoupení k EU a NATO, pokud by země ještě nebyla jejich členem.

„Musíme být vděční, že jsme byli přijati do EU a NATO, jinak by se ukázalo, že i tohle nepotřebujeme,“ řekl expert.

Radulov také poznamenal, že mimo Bulharsko dobře rozumějí tomu, co se děje s migranty.

„Může říci (pozn. Bojko Borisov), že nechceme vstupovat do Schengenu. Ale další otázka je, zda nás tam chtějí. Protože všechny ty rozhovory o tom, jak jsme navždy porazili zločinnost, jak jsou hranice bezpečně uzavřeny a neexistují žádné problémy s migranty - to vše je pro vnitřní použití. A mimo zemi dobře rozumějí tomu, co je s organizovaným zločinem, s hranicemi,“ řekl expert a podotkl, že existuje také možnost proniknutí migrantů z Turecka do Bulharska.

Navzdory dobrým vztahům s Bulharskem se evropští vůdci jasně domnívají, že Bulharsko ještě není připraveno se připojit k Schengenu, uvedl Radulov.

„Navzdory objetím.. polibkům… existuje seriózní přesvědčení, že je stále třeba vyřešit hodně problémů předtím, než budeme přijati do klubu skutečných demokratických zemí,“ řekl Radulov.

Bulharský premiér o Schengenském prostoru

Dříve bulharský premiér Bojko Borisov sdělil, že země by současně neměla vstupovat do Schengenského prostoru, protože by to mohlo způsobit vlnu migrantů.

„Co se týká Schengenského prostoru, nevím, zda je nyní pro Bulharsko výhodné připojit se k Schengenu. Plně využíváme vše, co schengenský systém nabízí - v oblasti boje proti terorismu… pašování, obchodování s drogami... Myslím, že bude dobré, pokud Bulharsko vstoupí do „čekárny“, protože to zaručuje ještě více investic,“ řekl Borisov.

Nizozemsko proti Bulharsku v Schengenu

„Bulharsko je aktivním a důsledným zastáncem evropské perspektivy západního Balkánu. Během našeho předsednictví v Radě Evropské unie jsme podnikly velké úsilí, abychom toto téma vrátili zpět na pořad jednání EU, protože integrace tohoto regionu do Unie je strategickou investicí do (stabilního) míru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Evropě,“ dodal.

5. června nizozemský ministr zahraničí Stef Blok během návštěvy Sofii uvedl, že jeho země je proti vstupu Bulharska do Schengenského prostoru. Svou pozici Nizozemsko odůvodňuje tím, že předpokládá problémy s kontrolou hranic a korupcí. Informoval o tom portál Euractiv.

„Slyšeli jsme o vaší touze vstoupit do Schengenu, ale doufám, že chápete, že obyvatelé Nizozemska vědí o velkém počtu migrantů, kteří přicházejí do naší země, musíme se ujistit, že kontrola hranic je nekompromisní, než pustíme Bulharsko do Schengenského prostoru,“ prohlásil Stef Blok.