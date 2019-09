Bývalý analytik CIA: Putin varoval Bushe před teroristickým útokem 11. září

Jak tvrdí Beebe ve své knize The Russian Trap: How Our Shadow War with Russia Can Turn Into a Nuclear Catastrophe, Putin dva dny před 11. zářím volal svému americkému kolegovi a informoval ho, že „ruská rozvědka zjistila příznaky přípravy teroristické kampaně – „něčeho takového, co se připravovalo dlouho“ – vycházející z Afghánistánu“.

"Teroristické útoky 11. září 2001 znamenaly další zlom ve vnímání Ruska ze strany USA. Putin telefonoval prezidentovi Bushovi dva dny před útoky, aby varoval, že ruská rozvědka zjistila příznaky přípravy teroristické kampaně – „něčeho takového, co se připravovalo dlouho“ – vycházející z Afghánistánu,“ napsal Beebe.

© Foto: Google Books Citát z knihy Beebe (Snímek obrazovky)

Bývalý analytik připomněl, že to byl právě Putin, kdo byl prvním zahraničním prezidentem, který zavolal Bushovi po teroristickém útoku 11. září, aby podpořil USA.

Kniha Beebeho byla v USA publikována v tomto týdnu. Její autor dříve působil na pozici ředitele analytické jednotky CIA, která se orientovala na Rusko. Nyní působí jako viceprezident washingtonského Centra národních zájmů.

V archivu zpráv na stránkách Kremlu je zpráva z 10. září roku 2001 o telefonním rozhovoru mezi Putinem a Bushem. Zmiňuje se, že hovor se konal na základě iniciativy USA. Jednalo se o přípravě k summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství a o rusko-amerických jednáních na nejvyšší úrovni. Přitom se zmiňuje, že oba prezidenti vyjádřili spokojenost četností kontaktů ve vojenské a politické sféře, ekonomice a dalších oblastech.

V New Yorku došlo dne 11. září 2001 k velkým teroristickým útokům dopravními letadly na budovy Světového obchodního centra. Při útoku zemřelo okolo 3 tisíc lidí. USA a jejich spojenci na základě tohoto útoku následně provedly vojenský útok na Afghánistán.