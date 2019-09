Nejúspěšnější uživatelé Tinderu prozradili tajemství svých úspěchů

27letý Daire z Dublinu, který pracuje jako finanční poradce, sdělil, že v profilu nemá moc informací o sobě a upřednostňuje odkaz na svůj účet na Instagramu. Zároveň poznamenal, že ve většině případů píše jako první on.

Barista Peter z Belfastu, kterému je 26 let, uvedl, že přímo v popisu nabízí dívkám, aby přišly do kavárny Spoon Street, kde se prodává mražený jogurt. Říká, že použití květin ve formě smajlíků zaručilo v každém případě odezvu. Dívkám se to zdá buď milé, nebo vtipné, zdůraznil.

Sebevědomí – klíč k úspěchu

Devatenáctiletá Elise pověděla, že klíčem k úspěchu v randění je sebevědomí. Doporučila dívkám, aby neuveřejňovaly fotky jen, když jsou namalované. Podle jejího názoru říká mnoho mužů, že se jim na Tinderu sice takové dívky líbí, ale na setkání s nimi nejsou připraveni. Říkají, že „neví, jak doopravdy (dívka) vypadá“.

18letá barmanka Chloe z Cardiffu je přesvědčená, že není dobré publikovat fotky se speciálními filtry. Zároveň sdělila, že jí samotné se nelíbí fotky polonahých mužů před zrcadlem.

Hattie Retroage, která žije ve Spojených státech, se dříve pochlubila, že v 83 letech začala randit s mladými muži přes aplikaci Tinder. Za osm měsíců používání Tinderu se setkala asi s 50 mladými muži.

Duševní poruchy u uživatelů Tinderu

Podle vědců z Rotterdamské univerzity z 1 500 uživatelů populární seznamovací aplikace Tinder přes 300 lidí nadále komunikuje s opačným pohlavím, i když je zrovna ve vztahu, uvádí Psy Post. Kromě toho vědci uvádí, že většina uživatelů, kteří si nesmazali aplikaci po navázání partnerského vztahu, má sklony k neurotickým poruchám a psychopatii a také k dalším psychickým problémům.

I přesto, že podle vědců to nic závažného pro náš organismus neznamená, může záliba v internetových seznamkách vyvolat problémy ve vztazích a jiné aktivitě ve společnosti, což povede ke zhoršení již existujících psychických problémů.

Podle vědců by si měli lidé odinstalovat aplikaci hned poté, co začnou nový vztah. Pokud tak neučiní, mohou mít problémy nejen s psychickým zdravím, ale také se svými romantickými city.