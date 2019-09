V Rusku se srazily dva stíhací letouny Su-34

Podle zpráv se obě letadla ve vzduchu dvakrát vzájemně dotkla. Příčina byla ztráta vizuálního kontaktu pilotů. Jedno letadlo mělo narazit křídlem do kokpitu toho druhého. Poté, co se piloti snažili dostat letadla od sebe, se srazili ještě jednou. Motor jedné ze stíhaček zasáhly úlomky.

Navzdory vážnému poškození se letcům podařilo s letadly přistát. Ruské ministerstvo obrany zprávu zatím nekomentovalo.

Podle zdrojů ruských médií bude zřízena zvláštní komise, která incident prošetří. Ta rovněž určí rozsah viny každé posádky. Piloti možná budou muset uhradit část vzniklých škod.

„Jeden z letounů je velmi vážně poškozen a bude muset být opraven za použití průmyslových kapacit. Druhý letoun je poškozen pouze zlehka a jeho opravy mohou být provedeny na letišti,“ uvedl zdroj médií.

Není to poprvé, co se dvě letadla Su-34 srazila během výcviku. Letos 18. ledna k podobné nehodě došlo v oblasti Tatarského průlivu v Japonském moři. Všichni čtyři členové posádky se katapultovali. Nicméně zachránit se podařilo pouze jednoho z navigátorů. Tři ostatní zemřeli.

Su-34 je dvoumístný víceúčelový nadzvukový stíhací bombardér generace 4++, který byl zařazen do ruských vzdušných a kosmických sil v roce 2014. Jeho vývoj ale trval od počátku 80. let. K prvnímu letu došlo v roce 1990. Bojový rádius stroje je 1100 km a může letět ve výšce až 17 tisíc metrů. Maximální rychlost je 1400 km/h v malých výškách a 1900 km/ ve velkých výškách. Celkem bylo do poloviny roku 2019 vyrobeno 129 těchto letadel (včetně sedmi výcvikových letounů).

Stroj má být díky svým schopnostem radioelektronického boje schopen útočit proti pozemním cílům hluboko v nepřátelském prostoru i za silného působení protivzdušné obrany. Má být schopen vést samostatný vzdušný boj s jakýmikoliv bojovými letouny. Su-34 jsou od roku 2015 nasazeny v operaci v Sýrii.