Proběhla historická výměna vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou, jsou mezi nimi Vyšinský a Sencov

Rusko a Ukrajina završily výměnu vězňů. V hlavních městech obou zemí přistála letadla, která do vlasti dopravila vězněné osoby. Ruská ombudsmanka Taťána Moskalkovová tuto událost označila za historickou akci. Na kyjevském letišti Boryspil vězně přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V Moskvě a Kyjevě přistála letadla s osobami, které jsou součástí dohody o souběžném propuštění odsouzených a zadržovaných osob. Do dané výměny se zapojilo celkem 35 lidí z každé strany, uvedla Moskalková. Mezi nimi je i ukrajinský režisér Oleh Sencov, který byl dopraven do Kyjeva, ale také novinář ukrajinského portálu RIA Novosti Ukrajina Kirill Vyšinský, který přiletěl s do Moskvy.

Ombudsmanka uvedla, že tato událost se stala novou stránkou vztahů v humanitární a právní sféře mezi zeměmi. Přitom podle jejích slov vzájemné předání odsouzených nelze považovat za dokončené, neboť ještě pokračuje vyšetřování přibližně poloviny trestných činů.

Vězně přivítal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkal s Ukrajinci, kteří přiletěli z Ruska, přímo u letadla. Kromě prezidenta se s dotyčnými setkávají i příbuzní. Prezident potřásl rukou každému propuštěnému a každého z nich objal. Vše živě vysílají ukrajinské televizní stanice.

Zelenskyj po setkání s propuštěnými Ukrajinci promluvil o možné druhé etapě osvobození odsouzených a zadržených osob.

„Myslím, že návrat našich kolegů je velmi radostnou událostí... Všichni jsme udělali první krok, který byl, dle mě, velmi obtížný. A jsem si jistý, že víme, co budeme dělat dál. Dále se budeme přibližovat k navrácení všech našich vězňů,“ prohlásil Zelenskyj na letišti.

Také pronesl, že bude i nadále pokračovat v jednání v minském procesu o stažení sil na Donbasu, a to ve dvou fázích - v Zolotojem a Petrovském, a poté v celém regionu.

První krok

Propuštění občanů na Ukrajině je prvním krokem směrem k přechodu od konfrontace k dialogu mezi Moskvou a Kyjevem, řekl předseda Rady federace pro mezinárodní záležitosti Konstantin Kosačov.

„Myslím, že si konečně můžeme ,oddechnout': výměna ,zadržených osob' mezi Ruskem a Ukrajinou se uskutečnila. Vzhledem k tomu, že tomu předcházela dlouhá jednání, aktivní spekulace, opakované pokusy o zmaření a ,předčasné starty', můžeme plně ocenit skutečný rozsah této události. Vždyť je to prakticky první krok směrem k přechodu od konfrontace k dialogu a můžeme pouze upřímně poděkovat těm, díky jejichž úsilí to bylo možné," napsal Kosačov na Facebooku.

Aktualizujeme.