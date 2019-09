Rusko odhalilo znaky zásahů do voleb ze strany Google a Facebooku

„Mnohé z toho, co tam je, se dá zařadit k materiálům, které určitě ovlivní člověka, který stojí před volbou. Pokud ovlivňují, jsem přesvědčen, že je to možné hodnotit jako zasahování do vnitřních záležitostí,“ řekl Bulajev novinářům v rámci komentáře ke zprávám Občanské komory RF o zasahování Facebooku a Google do voleb.

„To, že (existuje) přání zasahovat do našich záležitostí teď, vylaďují se některé nástroje a mechanismy, pokračuje zdokonalování před rokem 2021, a co bude v roce 2024, o tom nikdo nepochybuje,“ dodal.

Předseda Moskevské městské volební komise Valentin Gorbunov uvedl během tiskové konference v komisi, že sociální sítě předem upozornily na možné přestupky. „Před několika dny jsme byli upozorněni na možná porušení volebních zákonů. V první řadě je to spojeno s publikacemi v den ticha a v den voleb,“ řekl Gorbunov.

Podle jeho slov byly sociální sítě upozorněny na odpovědnost za podobné publikace. „Čím to skončí, to není v naší pravomoci... Záleží na tom, k jakým přestupkům dojde, jaké sankce mohou být použity,“ uvedl Gorbunov.

Roskomnadzor (Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií) upozornil 6. září média a kandidáty na den ticha před volbami. Kromě toho úřad zaslal představitelům společností Google, YouTube, Facebook a Instagram žádost, aby nepřipustily šíření politické reklamy 7. a 8. září, a zdůraznil, že v opačném případě to bude vnímáno jako zasahování do suverénních záležitostí země, nepřátelské působení a maření provádění demokratických voleb.

Volby v jediném hlasovacím dni 8. září se konají v 85 ruských regionech. Občané RF volí guvernéry, poslance zákonodárných orgánů subjektů a obcí, opětovně volí poslance Státní dumy a regionálních parlamentů v obvodech s jedním mandátem.