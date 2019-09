Vyšinský uvedl, že mu navrhovali, aby se veřejně „pokál“

„Řekli mi, že po tomhle do Ruska neodjedu, ale oni zařídí můj odjezd do Evropy, setkám se s manželkou, matkou a vše bude u mně dobré. Odmítl jsem i to,“ zdůraznil vedoucí portálu RIA Novosti Ukrajina na tiskové konferenci v MIA Rossija segodňa.

Vyšinský opakovaně zdůraznil, že jeho stíhání nemá nic společného s právem a má čistě politický charakter.

„(...) Když jsem uviděl zformulovaná obvinění ze strany SBU, pochopil jsem, že nikdo se nechystá mne soudit na základě těchto obvinění, že mají jiný cíl – musím sedět ve vězení a musí mne vyměnit,“ řekl.

Novinář také uvedl, že „byla uváděna konkrétní příjmení, například příjmení Sencov“.

Cíl razie v RIA Novosti Ukrajina

Cílem razie v RIA Novosti Ukrajina bylo zničit redakci, a ne zabavit materiály pro potřeby vyšetřování, prohlásil Vyšinský.

„Když jsem potom viděl obrázek prohlídky a četl jsem, co zabavili, měl jsem takový pocit, že ano, samozřejmě, bylo důležité mne zatknout a posadit do vězení, ale stejně důležité bylo zničit práci redakce. Protože byly zabaveny všechny disky, všechny systémové bloky byly rozebrány a z toho všeho byla po tříhodinové domovní prohlídce hromada železa. Ačkoliv poté to nijak nebylo použito ve spisovém materiálu. To znamená, že to vytáhli, uložili, ale zdá se mi, že ty informace ani nepoužili. Prostě ničili, ale nehledali,“ řekl Vyšinský na tiskové konferenci v MIA Rossija segodňa.

Rok ve vazbě. Vyšinský poděkoval novinářům za otevřený dopis Zelenskému https://t.co/tiezVZRQYx pic.twitter.com/Eisxl8Bcb2 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. května 2019

Vyšinský poděkoval Putinovi

Vyšinský vyjádřil vděčnost ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi za podporu.

„Obrovské poděkování patří všem těm lidem, kteří mne podporovali, kteří bojovali za mé propuštění. Mnohokrát děkuji Ministerstvu zahraničních věcí RF, politickému vedení země a osobně Vladimiru Vladimiroviči Putinovi... Chci velmi poděkovat tomuto člověku, Vladimiru Putinovi, neboť on jako první z nejvyšších politických představitelů prohlásil, že jsem člověk, který nevinně trpí, protože za profesionální činnost trestat nelze,“ řekl na tiskové konferenci.

Novinář také vyjádřil zvláštní poděkování ministru zahraničních věcí RF Sergeji Lavrovovi za slova podpory v den jeho narozenin.

Vyšinský byl zadržen 15. května 2018 v Kyjevě na základě podezření z podpory jednostranně vyhlášených republik Donbasu a vlastizrady. Hrozilo mu až 15 let odnětí svobody.

Soud mu osmkrát prodlužoval vazbu, 28. srpna Vyšinského propustili, 7. září přiletěl do Moskvy v rámci výměny s Kyjevem podle schématu 35 za 35. Na Ukrajinu se mimo jiné mohl vrátit režisér Oleh Sencov, který byl v Rusku odsouzen za terorismus.