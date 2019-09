Autor Hry o trůny George Martin zkritizoval Pána prstenů za nedostatky

Pro nikoho není tajemstvím, že americký spisovatel George R.R. Martin, úspěšný fantasta a autor sci-fi ságy Píseň ledu a ohně, která se stala literární předlohou Hry o trůny, je velkým obdivovatelem Johna R.R. Tolkiena a jeho Pána prstenů, ale zároveň je i jeho nelítostným oponentem.

Martin, který nikdy neskrýval svůj složitý vztah k románům Profesora, se opět rozhodl pozlobit tolkienisty, z nichž mnohé Američanova přímočarost a jeho demonstrativní ignorování zákonů žánru epického sci-fi stěží potěší.

„Je to jedna z největších knih 20. století, což vůbec neznamená, že je dokonalá,“ uvádí Martinova slova britský Express. „Po létech mám stále ještě chuť se přít s profesorem Tolkienem o řadu momentů.“

Dále George konkretizuje podstatu svých námitek: „Udělal to, co chtěl, skvěle, ale... Otevíráte knihu na konci a tam je napsáno: ,A vládl Aragorn moudře a spravedlivě sto let’. Je snadné něco podobného napsat, ale... Chci vědět, jaká byla jeho daňová politika a co dělal, když na jeho zemi dopadl hladomor? A co udělal se všemi těmi skřety? Vždyť jich mnoho zůstalo, nebyli všichni zabiti, mnozí se schovali v horách. Prováděl Aragorn politiku systematické genocidy skřetů? Posílal své rytíře do hor, aby pozabíjeli všechny skřety? I malá skřeťata?“ ptá se profesionální „troll“ Martin.

Spisovatel se na tom nezastavil a pokračoval ve svých dohadech a řečnických, ale zajímavých otázkách: „Nebo prováděl politiku rehabilitace skřetů a pokoušel se z nich udělat loajální občany? A pokud skřeti vznikli z elfů... Může si vzít elf skřeta? V Dungeons & Dragons (Podzemí a draci) nejspíš ano“.

Předtím se Martin přiznal, že právě Tolkienova tvorba ho inspirovala k tomu, aby se tvrdě a chladnokrevně zbavoval důležitých postav ve svých knihách.

Obrovský úspěch seriálu Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.