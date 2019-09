KLDR odpálila neznámé rakety směrem k Japonskému moři

„Armáda monitoruje situaci v případě dalších odpálení a je ve stavu pohotovosti,“ uvádí se v prohlášení výboru velitelů štábů Jižní Koreje.

Uvádí se, že rakety letěly asi 330 kilometrů a byly odpáleny dvakrát v 6:53 (23:53 CET) a 07:12 (00:12 CET).

V souvislosti s odpálením raket v Jižní Koreji vyjádřili znepokojení se situací. O čemž informovalo prohlášení Rady národní bezpečnosti země.

Incident komentovala i vláda Japonska, která však uvedla, že odpálení raket nehrozilo bezpečnosti země. Dodává se, že žádný let balistických raket nebyl zaznamenán nad územím Japonska nebo nad výlučnou ekonomickou zónou země.

V Pekingu doufají, že všechny zúčastněné strany budou schopny vyřešit rozpory prostřednictvím dialogu, uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying na úterním briefingu.

„Všimli jsme si příslušných zpráv, všechny strany pozorně sledují, co se děje. Doufáme, že všechny zúčastněné strany budou schopny vyřešit rozdíly prostřednictvím dialogu a konzultací a vyvinou úsilí na podporu míru na Korejském poloostrově,“ uvedla diplomatka.

Jde již o osmé odpálení raket za poslední měsíc a půl a desáté od května. Podle japonské armády se jedná o tři typy raket nové modifikace. Ve dnech 4. a 9. května, 25. července a 6. srpna, Korejská lidově demokratická republika vypustila rakety nové modifikace krátkého doletu na pevná paliva, 24. srpna byly vypáleny střely, které Severní Korea nazývá „supervelkým raketometem“.

Napětí na Korejském poloostrově

Situace na Korejském poloostrově eskalovala poté, co USA a Jižní Korea na konci července odmítly splnit požadavek na zrušení společných cvičení a KLDR začala provádět zkušební starty nových taktických raket. V Pchjongjangu prohlašují, že to dělají jako varovné znamení „militaristům v Jižní Koreji“. V Soulu a Tokiu to hodnotí jako testy nového druhu balistických raket malého doletu.

Rada bezpečnosti OSN požaduje, aby KLDR zastavila vývoj a odpalování všech balistických raket pod hrozbou přísnějších sankcí. Samotný Pchjongjang však s tímto požadavkem nesouhlasí. Orgány KLDR se dříve dobrovolně zavázaly, že pouze nebudou provádět zkoušky balistických raket dlouhého doletu.