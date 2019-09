Mezinárodní cestovní ruch v první polovině roku vzrostl o 4 %

Ve zprávě u příležitosti zahájení Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) v Petrohradě se uvádí, že od ledna do června letošního roku bylo po celém světě evidováno 671 milionů příjezdů turistů (jednodenní návštěvníci v terminologii UNWTO).

To je meziročně o 4 % více. Nejaktivnější růst turistického toku byl zaznamenán do zemí Blízkého východu (8 %), do asijsko-pacifického regionu (6 %).

Mírně slabší jsou ukazatele v Evropě (4 %), Africe (3 %) a na obou amerických kontinentech (2 %).

Za růstem ukazatelů podle odhadů UNWTO stojí posílení hospodářství, cenově dostupné lety a zlepšeného leteckého spojení, zjednodušení vízových pravidel.

Do konce roku 2019 předpovídá UNWTO nárůst příjezdů zahraničních turistů o 3 – 4 %.

Významnou část mezinárodního cestovního ruchu zajišťují čínští občané, jejich počet cest do zahraničí, zejména do zemí v asijsko-pacifickém regionu, vzrostl za šest měsíců o 14 %.

Počet čínských turistů znatelně roste v několika zemích střední a východní Evropy, které zjednodušily vízový režim. Například v Řecku a Portugalsku tempo růstu překročilo regionální průměry.

Američané jsou na druhém místě v turistice (7 %), začali také častěji cestovat mimo Spojené státy.

Z evropských zemí byly náklady na cestování do zahraničí vyšší mezi Francouzi (růst o 8 %) a Italy (růst o 7 %), z asijských zemí – mezi Japonci (růst o 11 %). Rusové v prvním čtvrtletí roku 2019 snížili své cestovní výdaje do zahraničí o 4 %.

Dříve bylo informováno o tom, že se summitu, který probíhá ve dnech 9. – 13. září se účastní více než 1500 delegátů ze 158 zemí. Cílem je projednání řešení globálních úkolů, které stojí před turistickou sférou.

Summit organizuje Federální agentura turistiky RF společně s vedením Petrohradu. Cílem summitu je rozšíření mezinárodních turistických kontaktů RF a propagace kulturního a přírodního dědictví země.

Program zahrnuje 16 akcí různých forem včetně schůzek, debat, plenárních zasedání, referátů a zasedání.