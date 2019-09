Bulharský politik o „špionáži“ krajana ve prospěch Ruska: Nákup F-16, to snad není práce ve prospěch USA?

„Tito lidé, kteří byli povolání jako svědci, přitom s náznakem na obvinění, nemají přístup k (tajným) informacím. Je to práce ve prospěch cizího státu. Zítra vystoupím se stejnou výzvou (…), aby ho zatkli,“ sdělil šéf strany.

Politik se opět vrátil k tématu nákupu F-16, který několikrát v minulosti kritizoval. Podle jeho slov lze tento obchod porovnat s prací ve prospěch jiného státu.

„Co to je – převést 1,2 miliardy dolarů na neviditelná letadla. Neviditelná v tom smyslu, že ještě neexistuje závod, který by je vyrobil. Takže to snad není práce ve prospěch cizího státu?“ řekl Petkov.

Rus Leonid Rešetnikov, kterému Bulharská národní bezpečnostní agentura připisuje pokus o zasahování do místních voleb skrze „Rusofilů“, nemá možnost získat žádnou informaci, myslí si Petkov.

„Rešetnikov je za prvé důchodce. Nemá žádné možnosti, ani zdroje, ani nástroje na sběr informací. Já vůbec nechápu, jakou zde hraje roli pan Rešetnikov,“ sdělil předseda strany.

Návštěva Clintonové

Petkov také připomněl návštěvu Hillary Clintonové v Sofii, jako americké ministryně, v únoru 2012. Za jeden měsíc po její návštěvě Bulharsko oznámilo zrušení realizace jaderné elektrárny Belene.

V roce 2016 byla na Wikileaks zveřejněna korespondence mezi Clintonovou a jejím náměstkem Richardem Morningstem ze dne 28. března roku 2012, kde zmiňuje svůj rozhovor s Nikolajem Mladenovem, který v té době působil jako bulharský ministr zahraničí.

„Chtěl bych vám oznámit, že před nějakou dobou mi zavolal (ministr Nikolaj) Mladenov a řekl mi, že Bulharsko oznámilo své rozhodnutí zrušit projekt Belene s Ruskem,“ znělo v dopise. Sám Mladenov komentoval únik informací a připomněl, že jenom informoval o rozhodnutí, které již bylo oznámeno, přičemž ruskou stranu informovali o rozhodnutí 26. března. Poznamenává se, že náměstek Clintonové Jacob Sullivan, který dostal rovněž dopis, napsal: „dobrá práce“.

V červnu roku 2014 Plamen Orešarski, který byl tehdy v čele bulharské vlády, informoval o pozastavení South Stream, dokud nebudou dokončeny konzultace s Evropskou komisí. Oznámení přišlo po návštěvě amerických senátorů Johna McCaina, Rona Johnsona a Christophera Murphyho, informovala bulharská média.

Podle Petkova se Borisov přiznal, že od projektů sešlo kvůli tlaku Clintonové. V roce 2014, kdy Bulharsko pozastavilo realizaci South Stream, Clintonová již nezastávala post ministra zahraničí.