Merkelová: USA již nebudou automaticky bránit Evropu

Spojené státy již nebudou automaticky bránit Evropu, ta se má o svou bezpečnost postarat vlastními silami. Prohlásila to německá kancléřka Angela Merkelová během rozprav o federálním rozpočtu na rok 2020 v německém Spolkovém sněmu.

„Evropa je hodnotami spojena s USA. Neexistuje však automatizace v tom, že budou hrát roli obránce Evropy, jako to bylo za doby studené války,“ uvedla Merkelová.

Podle ní jsou Spojené státy supervelmocí jak z vojenského, tak i ekonomického hlediska, Evropa ale musí prosazovat své bezpečnostní zájmy sama a mít v tom větší přínos.

Kancléřka rovněž upozornila na to, že rozpravy o federálním rozpočtu probíhají v rámci velkých změn v mezinárodní politice a relaci mocnosti ve světě.

Větší podpora Bundeswehru

Dříve německá kancléřka prohlásila, že na podporu ozbrojených sil země bude vyčleněno více prostředků, než se původně plánovalo. Podpořila jí v tom i nová ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Podle Merkelové zvyšování obranných výdajů přispívá k zajištění bezpečnosti Německa a zároveň i míru za jeho hranicemi. Kancléřka opakovaně prohlásila, že Německo bude zvyšovat vojenské výdaje postupně, aby dosáhlo ukazatele dvou procent HDP v průběhu deseti let.

„Během mnoha let jsme Bundeswehr dostatečně nevybavovali. Je proto dobré, že již několik let zvyšujeme rozpočet pro naši bezpečnost, pro naše ozbrojené síly. Uděláme to znovu příští rok. Bezpečnost spočívá v tom, že si můžete zakoupit modernější nástroje a provádět nové úkoly,“ uvedla Merkelová v červnu.

V roce 2019 německý rozpočet na obranu činí 47,32 miliard euro a v příštím roce vzroste na 49,67 miliardy eur. Letos v únoru Berlín slíbil, že obranný rozpočet země do roku 2024 dosáhne ukazatele 1,5 % HDP, což však je o půl procenta nižší částka než ta, kterou od svých spojenců požadují Spojené státy s odvoláním se na závazky v rámci NATO.

Jak dříve zmiňovala Krampová-Karrenbauerová, NATO zůstává základním kamenem bezpečnostní struktury Německa. Podle ní je třeba posílit evropské armády, ale iniciativu nahrazení NATO pokládá za nerealistickou.