UNWTO doufá, že za deset let dojde ve všech zemích ke zrušení vízové povinnosti

„Asi před deseti lety potřebovalo 77 % světové populace víza, a nyní je to o něco málo víc než 50 %. Každopádně je to stále mnoho. Doufáme, že za deset let nebudou víza potřebná vůbec. Nechci, aby naše děti vůbec věděly, co to víza jsou. Chtěli bychom, aby byl cestovní ruch přístupný pro všechny,“ sdělil.

Pololikashvili také poznamenal, že v řadě zemí jsou zachovávány „zvláštní bezpečnostní otázky“, UNWTO nicméně vystupuje pro zrušení vízového režimu. „Naším hlavním doporučením je odstraňovat podobné překážky, učinit z víz nepotřebnou věc a zajistit, aby byl cestovní ruch pohodlný pro všechny,“ dodal.

Největší summit týkající se cestovního ruchu

Ještě stále probíhá v Petrohradě největší událost světového turistického ruchu. Ve dnech 9. až 13. září tam probíhá 23. zasedání Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu.

Na summitu je přítomno více než 1500 delegátů ze 158 zemí světa. Cílem je kromě jiného projednání řešení globálních úkolů, jež stojí před turistickou sférou. Summit je organizován Federální agenturou turistiky RF společně s vedením Petrohradu.

Cestovní ruch jako strategické odvětví

Ředitelka federální agentury pro cestovní ruch Rosturism Zarina Doguzovová sdělila, že se na cestovní ruch začalo pohlížet jako na strategické odvětví hospodářství. „Máme proto v úmyslu znovu nastartovat toto odvětví s přihlédnutím k novým globálním trendům, včetně rostoucího zájmu turistů o individuální a autentické cestovní zážitky, digitalizaci a platformování produktů a služeb cestovního ruchu,“ sdělila.

Co se týče samotného programu, ten zahrnuje 16 akcí nejrůznějších forem včetně schůzek, debat či plenárních zasedání. Konat se budou na třech místech, a to v v Expoforu, v Tauridském paláci a v Prezidentské knihovně.

Růst mezinárodního cestovního ruchu

Ve zprávě u příležitosti zahájení Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) v Petrohradě je uvedeno, že od ledna do června bylo po celém světě evidováno 671 milionů příjezdů turistů. Jedná se o meziroční 4% růst. Co se týče nejaktivnějšího toku, ten byl zaznamenán do zemí Blízkého východu a do asijsko-pacifického regionu.

Růst měl být způsoben řadou faktorů. Šlo například o posílení hospodářství, o lety, které se staly cenově dostupnější a rovněž došlo ke zlepšení leteckého spojení. Podle UNWTO by měl příjezd zahraničních turistů do konce roku 2019 narůst o 3 – 4 %.