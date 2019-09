Video: Holub „Tyson“ vs. Kocour „Holyfield“ aneb jak se zopakoval legendární boxerský zápas?

Na videu lze vidět, že obětí zápasu je zjevně kocour a roli agresoru hraje holub. Ten opakovaně zobá svého soupeře, který se snaží zabránit.

„Legrační, ale zastavilo se to před tím, než kocour holuba snědl…,“ okomentoval video uživatel Modelo_Chelada.

„Opravdu jsem doufal, že pták kousne kočičí ucho...,“ píše ravenze.

„Pokud by ten kocour to opravdu chtěl, zničil by toho ptáka,“ mysli si LazyturtleX1.

Historické paralely

Je však zajímavé, že ve videu roli Mike Tysona hraje holub. Právě díky tomuto ptákovi se Tyson dostal do profesionálního boxu. Slabý chlapec, který žil v chudém prostředí, choval holuby. Ve věku 10 let přišel do styku s členy místního gangu, jeden z nich strhl Mikeovu holubovi vaz. Rozzlobení Tyson napadl pachatele a zmlátil ho. Budoucí boxerská hvězda tak získala uznání mezi nedospělými delikventy a už ke svým 13. narozeninám měl velkou zkušenost komunikace s policií. Právě kvůli tomu mladý Mike šel do školy pro problémové teenagery, kde se setkal se svým prvním trenérem Bobby Stewartem.

Zápas mezi Mikem Tysonem a Evanderem Holyfieldem z 28. června 1997 se stál legendární událostí, ale ne ze sportovních důvodů - na konci třetího kola Tyson odkousl svému soupeři ucho.

Rozhodčí se rozhodli diskvalifikovat Tysona. Poté následovala kolosální v té době pokuta ve výši tří milionů dolarů a zrušení Tysonovy boxerské licence, kterou mu však brzy vrátili.