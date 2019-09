Ve Velké Británii uvedli nejnebezpečnější ruskou zbraň

Protivzdušný raketový systém S-400, pobřežní systém Bastion-P a operační taktický systém Iskander jsou nejnebezpečnějšími druhy ruských zbraní, jejichž existence vyžaduje co nejrychlejší reakci Velké Británie.

Informuje o tom Janes 360 s odkazem na prohlášení asistenta náčelníka britského štábu vojenského letectva pro potenciál a bojeschopnost Juliana Balla.

Ball zastává názor, že prostory s omezeným přístupem a manévrem (pozn. A2/AD ), které Rusko vytvořilo pomocí dat raketových systémů, zpochybňují schopnost Velké Británie pohotově reagovat na změny situace.

Ball navrhl čelit těmto omezením pomocí umělé inteligence, vývoje perspektivních druhů zbraní a změny taktiky válečných akcí.

A2/AD (omezení a zákaz přístupu a manévru) je koncepce zadržování nepřítele (obvykle souhrnem zbraní) vytvořením zvýšeného nebezpečí pro dislokaci anebo pro přemístění jeho sil do chráněného terénu.

S-400 Triumf je moderní protivzdušný raketový systém určený k likvidaci letounů, raket s plochou dráhou letu a balistických raket, včetně středního doletu, který může být rovněž nasazen proti pozemním objektům. Má dolet 400 km a dokáže zasáhnout cíl ve výšce až 30 km.

Bastion je pobřežní raketový systém určený k ostřelování lodí různé třídy a typu patřících k výsadkovým útvarům, konvojům, lodním a letadlovým útočným oddílům a také jednotlivých lodí a pozemních radiokontrastních cílů v situaci intenzivního palebného a radioelektronického odporu.

Iskander je druh operačních taktických raketových systémů. Hlavní cíl této zbraně spočívá v likvidaci protivzdušné a protiraketové obrany nepřítele a rovněž nejdůležitějších objektů na vzdálenost až 500 km.

Čtyři druhy ruských „smrtonosných“ zbraní podle NI

Na konci loňského roku americký deník The National Interest informovalo tom, že tanky T-72B3 a T-90, raketový systém Smerč, raketový systém Iskander a protiletadlový zbraňový systém S-400 patří k těm druhům zbraní, s kterými NATO nebude chtít mít co do činění. Podle autora článku tyto druhy zbraní odráží bojové schopnosti armády.

Autor rovněž připomněl hlavní bitevní tanky T-72B3 a T-90AS, které mají lepší ochranu před protitankovými zbraněmi, vylepšené zbraně, termovizi a munici. To jim umožňuje zlikvidovat tanky západních zemí na kratší vzdálenosti. Podle jeho názoru však mají západní tanky stále ještě převahu, pokud jde o detekční zařízení a systémy řízení střelby.

Autor zmínil také palebný systém BM-30 Smerč ráže 300 mm, který je podle něj jakýmsi příkladem smrtonosného účinku ruského dělostřelectva.

Vrcholem rozvoje ruské protivzdušné obrany je systém S-400 Triumf, který se skládá z několika radarů, velitelských stanovišť a odpalovacích zařízení, s jejichž pomocí dovede sledovat a útočit současně na 36 letounů, a to ve vzdálenosti do 400 km.

Takové baterie v Sýrii a Kaliningradu dokážou uzavřít vzdušný prostor nad leteckými základnami v Turecku, na Kypru, v Polsku a Německu.