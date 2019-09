CNN: Bílý dům uvažuje o tom, že Boltonovu práci dá Pompeovi

Uvádí se, že nejde o výměnu jednoho postu za druhý – Pompeo by mohl plnit obě funkce paralelně. Dosud jediným americkým úředníkem, který plnil obě funkce současně, byl Henry Kissinger v administrativě Richarda Nixona.

Podle CNN americký prezident současně projednává tuto možnost s dalšími úředníky Bílého doma. Dodává se však, že není známo, zda to prezident myslí vážně.

Dříve americký prezident oznámil, že existuje pět kandidátů, kteří „moc chtějí“ obsadit post Johna Boltona.

„Je pět lidí, kteří to moc chtějí… Pět lidí, které považuji za velmi kvalifikované, jsou to dobří lidi, s nimiž jsem se seznámil během posledních tří let. Příští týden někoho oznámíme,“ sdělil Trump ve středu.

CNN označila možné kandidáty na místo propuštěného Boltona https://t.co/Mo3ci6K8VB



© AP Photo / Susan Walsh pic.twitter.com/gAQZEu9xV0 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. září 2019

Proč už Bolton není poradcem?

10. září Donald Trump propustil z funkce svého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, který 9. dubna 2018 na tomto postu nahradil Herberta McMastera.

Své rozhodnutí americký prezident odůvodnil tím, že Bolton na svém postu dělal velké chyby a nenašel společnou řeč s důležitými lidmi v administrativě.

„John je člověk, se kterým jsem měl dobrý vztah. Ale udělal několik chyb. Navrhl jednat se Severní Koreou stejně jako s Libyí. Není to dobré prohlášení vzhledem k tomu, co se stalo (mrtvému premiérovi Libye Muammaru) Kaddáfímu. (Bolton) byl velmi tvrdý chlap,“ řekl Trump novinářům.

„Já mu řekl: ‚Johne, jestli se nemůžeš dohodnout s tolika lidmi a mnozí z nás nesouhlasí s tvou taktikou, včetně mě, chtěl bych, abys rezignoval.‘ A udělal to. Doufám, že bude v pořádku,“ řekl Trump.