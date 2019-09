Mimozemšťané již navštívili Zemi, ale před vývojem člověka, tvrdí vědci

Studie zveřejněná v The Astronomical Journal poskytuje potenciální odpověď na Fermího paradox, který zpochybňuje, proč lidé nikdy nezjistili známky mimozemské inteligence.

Vědci říkají, že mimozemšťané možná pracovali na své další cestě na Zemi, ale spoléhají na pohyby hvězd, aby se dostali ke konkrétním cílům.

„Pokud při pokusu o vyřešení tohoto problému nezohledňujete pohyb hvězd, máte v zásadě ještě jedno ze dvou řešení,“ řekl portálu Business Insider Jonathan Carroll-Nellenback, vedoucí studie a počítačový vědec. „Nikdo neopouští svoji planetu, nebo jsme ve skutečnosti jedinou technologickou civilizací v galaxii.“

Hvězdné systémy se pohybují různými cestami v různých rychlostech. Hvězdy a jejich planety však mohou obíhat na oběžné dráze blíže k jinému systému.

Carroll-Nellenback řekl, že mimozemšťané by mohli takovou událost využít k přesunu z jednoho místa na druhé. Protože hvězdné systémy obíhají blíže, může to urychlit jejich cestu.

Může to však trvat roky, než se hvězdy přiblíží. To by mohlo vysvětlit Fermího paradox a důvod, proč se pokročilé civilizace šíří po Mléčné dráze.

Další nápad, který vědci navrhli, je, že mimozemšťané už možná navštívili Zemi, ale předtím, než se člověk vyvinul. Návrat mimozemského života může trvat několik generací.

Vědci vysvětlili, že naše sluneční soustava obíhá Mléčnou dráhu každých 230 milionů let. Pokud cizinci žijí na druhé straně galaxie, mohli by čekat miliony let, než se naše planeta přiblíží ke svému hvězdnému systému.

„Pokud je dost dlouhá miliarda let, tak to je jedno řešení Fermího paradoxu," řekl Carroll-Nellenback. „Obytné světy jsou tak vzácné, že musíte čekat déle, než se očekává, že vydrží jakákoli civilizace, než se objeví další.“

Pro studii vědci vytvořili počítačové modely, které simulovaly šíření civilizace v celé galaxii. Každý model ukázal různé scénáře založené na blízkosti civilizace ke hvězdným systémům.

Tým řekl, že Mléčná dráha může mít obyvatelné hvězdné systémy, které před lidmi zůstávají skryté. Odhady ukazují, že galaxie má až 100 miliard hvězd a 10 miliard planet podobných Zemi.

Vědci ukázali, jak vypadá Země očima mimozemšťanů

Výzkumní pracovníci Cornell University ukázali model, jak by Země vypadala, kdyby byla zkoumána na jiných planetách. Informoval o tom časopis Science.

Američtí vědci začali svou práci zkoumáním asi 10 000 snímků naší planety pořízenými satelitem NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), který leží v gravitačním rovnovážném bodě mezi Zemí a Sluncem, což umožňuje vidět pouze denní stranu planety. Snímky byly pořízeny v 10 specifických vlnových délkách každé 1 až 2 hodiny během let 2016 a 2017.

Pro simulaci mimozemského úhlu pohledu vědci redukovali obrázky do jediné hodnoty jasu pro každou vlnovou délku (10 „bodů“), která při vykreslování v průběhu času vytváří 10 světelných křivek. Ty představují to, co by vzdálený pozorovatel viděl, kdyby neustále sledoval Zemi po dobu více než 2 let.