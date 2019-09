Ministerstvo zahraničí RF: Válka v Sýrii opravdu skončila

„Země se postupně vrací k normálnímu mírovému životu. Jednotlivá ohniska napětí trvají jen na územích nekontrolovaných syrskou vládou, jako je například Idlib a východní břeh Eufratu,“ podotkl ministr.

Podle jeho slov v těchto podmínkách vystupují do popředí úkoly poskytování Sýrii humanitární pomoci a „pokračování v politickém procesu urovnání krize pro dosažení spolehlivé a dlouhodobé stabilizace v této zemi a také v blízkovýchodním regionu jako celku“.

Dodal, že Rusko „přikládá velký význam udržení pravidelných kontaktů se syrskými stranami včetně opozice“ a také vyzývá k tomu, aby se politického procesu účastnily všechny skupiny syrské společnosti.

„Rusko vystupuje pro obnovení svrchované a územně celistvé Sýrie, pro co nejrychlejší překonání následků řádění terorismu, pro návrat všech Syřanů do vlasti a samotné této země do ‚arabské rodiny‘, což bude zárukou zajištění bezpečnosti a stability na Blízkém východě,“ řekl v závěru Lavrov.

Ozbrojený konflikt probíhá v Sýrii od roku 2011. V srpnu 2015 se obrátil prezident této země Bašár Asad na Rusko se žádostí o poskytnutí vojenské pomoci. Od 30. září onoho roku ruské letectvo prováděly útoky na infrastrukturu teroristů.

Koncem roku 2017 bylo vyhlášeno vítězství nad Islámským státem*. Nyní vystupuje do popředí politické urovnání, obnovení země a návrat běženců.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku