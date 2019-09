Banka Société Générale uvedla podmínku, za níž ekonomika EU unikne recesi

Podotkl, že v globální ekonomice existuje několik nebezpečí. A podle jeho názoru je tím největším v krátkodobé perspektivě „tvrdý“ brexit.

„Existují i jiná rizika, jako jsou obchodní války a zpomalení globální ekonomiky. Myslím si, že evropská ekonomika byla až dosud dost stabilní, nízké ceny ropy jí pomáhaly, je stabilita v krátkodobé perspektivě. Takže pokud jde o budoucnost, nestane-li se brexit hrůzou, myslím si, že se může evropská ekonomika zpomalit bez toho, aby upadla do recese, řekl bych, že to může být měkké přistání,“ řekl.

Velká Británie má vystoupit z Evropské unie 31. října, parlament ale přijal zákon, který zabraňuje brexitu bez dohody, když nebudou podmínky dohody s EU zkoordinovány a schváleny do 19. října. V tomto případě bude muset Londýn požádat o prodloužení termínu brexitu.

Přitom definitivní rozhodnutí o odložení termínu brexitu přijímá rada hlav států, které v Evropské unii zůstávají. Jednou už byl tento termín odložen z 29. března na 31. října letošního roku.

Recese v USA? Také

Na konci srpna bylo informováno o tom, že USA mohou přistoupit na snížení daní a zrušení některých cel kvůli nebezpečí recese. Napsaly toí NYT a WP. Podle jejich údajů nehledě na Trumpova prohlášení o výborném stavu ekonomiky se Bílý dům začal připravovat na úpadek.

Bílý dům začal vypracovávat opatření na urychlení růstu americké ekonomiky, aby zabránil recesi, píší listy The New York Times (NYT) a The Washington Post (WP) s odvoláním na vlastní zdroje.

Podle informací NYT je mezi projednávanými variantami snížení daně ze mzdy a také zrušení některých cel, která zavedl americký prezident Donald Trump. V prezidentově administrativě již připravili návrhy na snížení daní, které umožní „urychlení“ ekonomiky díky zvýšení mezd.

Za vlády Baracka Obamy byla podobná opatření uplatněna v letech 2011 a 2012 pro stimulování růstu ekonomiky po recesi, která skončila v roce 2009. Jde o 6,2procentní daň ze mzdy. Tato částka je používána na financování programů sociálního zabezpečení. Daňová sazba byla tehdy snížena na 4,2 %.

V oficiálním prohlášení Bílého domu se přitom uvádělo, že o snížení daní pro občany se sice diskutuje, daň ze mzdy se ale zatím neprojednává.