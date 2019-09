Snížení závislosti? Litva poprvé koupí velkou dodávku ruského LNG

Podle informací listu byl zkapalněný plyn z projektu Jamal LNG (Novatec) přeložen ve francouzském přístavu Montoire na loď Stena Clean Sky, která zamířila do Klaipedy.

Zdroje listu uvedli, že prodejcem byla společnost Total, a zákazníkem – litevská státní energetická společnost Lietuvos energijos tiekimas (která byla od 9. září přejmenována na Ignitis).

V lednu bylo oznámeno, že Ignitis uzavřela dohodu s Total o dodávkách jistého nákladu na spotovém základě, který má být dopraven na začátku třetího čtvrtletí.

Zdroj blízký Ignitis říká, že náklad lodi Stena Clear Sky je určen nejpravděpodobněji litevskému výrobci umělých hnojiv Achema.

Přitom v Total a Achema to odmítli komentovat, v Ignitis prohlásili, že neodpovídají na otázky o LNG.

Podle slov zdrojů listu cena dohody obsahovala nejspíše menší prémii ke kotacím britského hubu NBP (v současné době tvoří asi 142 dolarů za jeden tisíc kubíků). Právě na NBP je navázána hlavní dohoda, podle níž dostává Litva plyn od norské Equinor.

Jak podotýká Kommersant, v letošním roce se nákup LNG Vilniusem kvůli snížení cen zvýšil o 70 %, přičemž významnou úlohu začaly hrát ruské suroviny. Jde o dodávky malými tankery ze střednětonážního projektu Novatecu ve Vysocku, které probíhají bez traderů.

Tentokrát do Klaipedy poprvé dorazí velkotonážní náklad.

Jamal LNG je ruský projekt na zkapalnění zemního plynu na základě Jihotambejského naleziště. Jeho akcionáři jsou Novatec (50,1 %), Total (20 %), CNPC (20 %) a Fond Hedvábné stezky (9.9 %).

Dodávky LNG do Evropy

V srpnu Handelsblatt infromoval o tom, že v uplynulém roce USA pětinásobně zvýšily dodávky zkapalněného plynu do Evropy, Rusko však také na nic nečekalo. V daném okamžiku je ruský LNG na druhém místě v objemu dodávek do Evropy, zaostává jen za katarským. Kromě toho lví podíl trhu patří i nadále potrubnímu plynu od Gazpromu a tento podíl se může ještě více zvýšit.

Nord Stream 2 je bezesporu nejvíce diskutovaným evropským energetickým projektem. Podle plánů bude nový plynovod do Evropy dodávat 55 miliard kubíků plynu ročně, píše Handelsblatt.

Spory kolem projektu mají převážně politický ráz. Proti Nord Stream 2 vystupují východoevropské země, nemají ale velký vliv. Mnohem větší vliv má poměrně nový hráč na evropském plynovém trhu – USA. Ve Washingtonu ostře vystupují proti Nord Stream 2, aby si zajistili prodeje svého LNG v Evropě.

Smysl prohlášení americké strany spočívá v tom, že Německo nesmí zvýšit svou závislost na ruském plynu a musí místo toho platit za ochranu, kterou mu poskytuje Washington, a kupovat americký LNG. Jak podotýká list, v roce 2019 USA prudce zvýšily dodávky svého plynu do Evropy – prodeje se zvýšily pětinásobně.

Zároveň i Rusko začalo značně rozšiřovat svou aktivitu na trhu LNG. Podle slov prvního náměstka vedoucího aparátu vlády RF Sergeje Prichoďka se Rusko dostalo už na druhé místo v dodávkách LNG do EU a zaostává jen za Katarem.

Podle listu je ruský LNG levnější než americký. Kromě toho přes polovinu plynu se i nadále dodává do Evropy potrubím, a proto se Gazprom nemusí obávat o svůj podíl na trhu. Více než to: ten podíl může být ještě zvýšen díky Jižnímu proudu, který se plánuje prodloužit z Turecka do zemí jižní Evropy.