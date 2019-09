Další zasedání Valného shromáždění UNWTO se bude konat v Maroku

Toto rozhodnutí učinili delegáti 23. zasedání, které se koná tento týden v Petrohradě.

Keňa a Filipíny se rovněž ucházely o to, aby se tam konalo 24. zasedání Valného shromáždění UNWTO. Během setkání v Petrohradě všechny tři země představily své možnosti na přijímání turistů a zdůraznily závazek ke stálému rozvoji cestovního ruchu a vytváření nových pracovních míst.

Generální tajemník UNWTO Zurab Pololikashvili poblahopřál Maroku k tomu, že v zemi bude další zasedání. „Tato země je dlouholetým partnerem UNWTO a na tomto zasedání ukázala, že má infrastrukturu nezbytnou pro pořádání největšího summitu v oblasti mezinárodního cestovního ruchu,“ uvedl po hlasování.

Pololikashvili také poznamenal, že žádost Filipín a Keni prošla velmi důležitými přípravnými pracemi.

Poprvé byla v historii UNWTO hostitelská země zasedání vybrána elektronickým hlasováním, přičemž každá členská země měla jeden hlas.

Největší summit týkající se cestovního ruchu

Ve dnech 9. - 13. září 2019 se v Petrohradě koná přední světová událost v cestovním ruchu, tedy 23. zasedání Valného shromáždění UNWTO. Na summitu je přítomno více než 1500 delegátů ze 158 zemí světa. Cílem je kromě jiného projednání řešení globálních úkolů, jež stojí před turistickou sférou. Summit je organizován Federální agenturou turistiky RF společně s vedením Petrohradu.

Zarina Doguzovová, ředitelka federální agentury pro cestovní ruch Rosturism, řekla, že na cestovní ruch se začalo pohlížet jako na strategické odvětví hospodářství. „Máme proto v úmyslu znovu nastartovat toto odvětví s přihlédnutím k novým globálním trendům, včetně rostoucího zájmu turistů o individuální a autentické cestovní zážitky, digitalizaci a platformování produktů a služeb cestovního ruchu,“ sdělila.

Program zasedání zahrnuje 16 akcí různých forem, a to jak schůzek, debat nebo také plenárních zasedání. Budou se konat celkem na třech místech – v Expoforu, Tauridském paláci a v Prezidentské knihovně.

UNWTO ke zrušení víz během 10 let

Zurab Pololikashvili , generální tajemník UNWTO, sdělil na 13. zasedání Valného shromáždění, že výše zmíněná organizace počítá se zrušením víz během 10 následujících let.

„Asi před deseti lety potřebovalo 77 % světové populace víza, a nyní je to o něco málo víc než 50 %. Každopádně je to stále mnoho. Doufáme, že za deset let nebudou víza potřebná vůbec. Nechci, aby naše děti vůbec věděly, co to víza jsou. Chtěli bychom, aby byl cestovní ruch přístupný pro všechny,“ sdělil.

Kromě jiného rovněž poznamenal, že jsou v řadě zemí zachovávány „zvláštní bezpečnostní otázky“, avšak UNWTO vystupuje pro zrušení vízového režimu. „Naším hlavním doporučením je odstraňovat podobné překážky, učinit z víz nepotřebnou věc a zajistit, aby byl cestovní ruch pohodlný pro všechny,“ dodal.