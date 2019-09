EU prodloužila mandát pro záchranu migrantů ve Středomoří o 6 měsíců

Podle novinářů Rada Evropské unie a její výbor pro politiku a bezpečnost prodloužil operace v současných rámcích jen pro používání vzdušných prostředků. Zdroje ale uvádějí, že předešlé podmínky operace by mohly být znovuzavedeny v plné šíři předtím, než vyprší současný mandát operace.

Operace má bojovat s pašováním lidí a zachraňovat migranty před utopením během jejich pokusů o překonání Středozemního moře ze severní Afriky. Byla zahájena v roce 2015, má sídlo v Římě. Po roce Itálie uzavřela přístavy pro lodě převážející migranty s tím, že jiné země odmítají přebírat migranty, kteří jako první vstoupili na území Itálie.

V březnu bývalý italský ministr vnitra Mateo Salvini prohlásil, že operace Sophia přivedla do Itálie desítky tisíc migrantů. Byla rozšířena tak, že záchranné lodě byly nahrazeny letadly.

Takzvaná středomořská cesta je jedna z nejpopulárnějších, ale také jedna z nejnebezpečnějších z hlediska migrantů, kteří se snaží dostat do Evropy. Tisíce nelegálních migrantů riskují životy na nebezpečných lodích, které řídí pašeráci. Lodě nejsou určené pro dlouhé plavby. Podle Mezinárodní organizace pro migraci zemřelo od ledna přibližně 600 lidí při pokusu o přeplutí Středozemního moře do Evropy.

Trestné činy migrantů na území Evropy

Nedávná studie provedená společností Statistics Norway, kterou si objednala norská Pokroková strana, ukázala, že děti imigrantů páchají více trestných činů než jejich rodiče (první generace imigrantů).

Podle čísel organizace Statistics Norway, muži v Norsku narození do rodin Somálců páchají ve věku 15-35 let 4,6krát tolik násilných trestných činů. U mužů s iráckými kořeny je to 4krát tolik. Podobné výsledky jsou vidět u marockých Norů (3,2), tureckých Norů (2,8) a pákistánských Norů (2,4).