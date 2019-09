Lajčák nevyloučil mírovou misi v Donbasu a vyjádřil se ke „formuli Steinmeiera“

Miroslav Lajčák se domnívá, že po stažení vojsk může být v Donbasu zavedena mírová mise.

„Nevyloučil bych tuto myšlenku, ale mírotvůrci potřebují především mír, aby mohly operace na udržení míru fungovat. Ale není žádný mír - lidé umírají. Potřebujeme stáhnout vojáky a pak o tom přemýšlet,“ řekl Lajčák během vystoupení na 16. výročním zasedání Jaltské evropské strategie (YES) v Kyjevě v sobotu 14. září.

Zdůraznil nutnost mise s mimořádně jasným mandátem a úplným přístupem. Podle ministra by se mise měla stát nástrojem míru.

„Čemu je třeba se vyhnout za každou cenu pro tuto misi, tak to je legitimizace této umělé vnitřní hranice – rozdělující linie,“ zdůraznil Lajčák.

Dříve zástupce Kyjeva v kontaktní skupině pro Donbas Leonid Kučma prohlásil, že pokud jde o „formuli Steinmeiera“, existují určité body, s nimiž „je možné souhlasit, ale s jinými kategoricky ne“. Podle jeho názoru rozhodnutí o formuli Steinmeiera měli učinit vedoucí představitelé zúčastněných zemí „normanského formátu“.

„Pro mě návrat důvěry znamená úplné splnění Minských dohod, pokud to bude transparentní a bez všelijakých her. Máme dokonce dobrou zásadu, jak správně číst Minské dohody - to je ,formule Steinmeiera’. Myslím, že je to dobrý základ,“ řekl Lajčák.

Zároveň uvedl nezbytné prvky mírového urovnání: „Mír vyžaduje mírový plán urovnání, nástroje a touhu toho dosáhnout, což by lidé podporovali. Na Ukrajině existuje mírový plán – Minské dohody, existují nástroje - normandská skupina, Třístranná kontaktní skupina, Speciální monitorovací mise OBSE na Ukrajině, a také zapojení USA - Kurt Walker (zvláštní zástupce USA pro Ukrajinu)“.

Lajčák v Tatrách zahájil neformální ministerskou schůzku OBSE https://t.co/wD7dyNWBkS pic.twitter.com/WlnfE8TDx1 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 9, 2019

„Dosud jsme postrádali politickou vůli, touhu plnit Minské dohody,“ dodal.

Steinmeierová formule (německý prezident, bývalý předseda OBSE, bývalý ministr zahraničí Německa Frank-Walter Steinmeier) definuje mechanismus pro přijetí zákona o zvláštním postupu pro místní samosprávu v některých oblastech Doněcké a Luganské oblasti dočasně v den voleb a trvale - po zveřejnění zprávy OBSE o výsledcích voleb.