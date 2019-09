Němci ročně vyhodí 12 milionů tun potravin. Politici navrhují, aby je obchody musely rozdávat zadarmo

Německo má do roku 2030 v plánu dvojnásobné snížení plýtvání potravinami a také schválení zákonů, jež by obchodním řetězcům nařizovaly neprodané potraviny zdarma poskytovat potravinovým bankám.

Němci ročně vyhodí 12 milionů tun jídla, píše německý deník Bild. Podle něj jde o „děsivě velké množství“. Uvádí to výsledky průzkumu, který byl realizován na přání vlády a který byl zveřejněn tento čtvrtek německým ministerstvem zemědělství.

Nový průzkum, který vypracovala Společnost pro průzkum problémů spotřeby, zahrnuje údaje od roku 2015. Podle jeho výsledků je polovina potravin vyhazována soukromými spotřebiteli, což činí přibližně 75 kg na jednu osobu ročně. Druhá polovina potravin pak míří na smetiště z výroby a obchodů.

Nyní však chce německá vláda podniknout něco, co by tento problém vyřešilo. Do roku 2030 má být potravinový odpad snížen až na polovinu. Ministryně zemědělství Julia Klöcknerová hodlá tohoto cíle dosáhnout pomocí dobrovolné spolupráce obyvatel.

Klöcknerová již v únoru představila vládě příslušnou strategii. Ta obsahuje, mimo jiného, iniciativu s názvem Příliš dobré pro smetiště. Ministerstvo na internetu a fórech navíc poskytuje rady, které lidem mají pomoci, aby se vyhnuli nevhodnému plýtvání potravinami.

Poslankyně Německého spolkového sněmu za levici Amira Mohamed Alí má za to, že to nestačí. Dle ní totiž pouhé vysvětlení nedokáže přesvědčit spotřebitele, aby dobrovolně přestali plýtvat potravinami.

„Supermarkety by měly dle zákona povinně poskytovat zdarma neprodané potraviny,“ vyzývá Mohamed Alí.

Německá ministryně zemědělství tvrdí, že nyní musí všichni účastníci hodnotového řetězce splnit určité povinnosti v dané oblasti. To znamená, že do řešení problému budou zapojeni jak výrobci, tak obchodní řetězce i spotřebitelé.

„Společně se všemi sektory se dohodneme zejména na stanovení konkrétních cílů, jejichž dosažení budeme moci kontrolovat,“ prohlásil mluvčí ministerstva.

Ministerstvo rovněž investovalo 1,5 milionu eur do digitálního projektu, praví se v článku. S pomocí speciální aplikace tak společnosti v budoucnu získají možnost účelového předání neprodaných potravin potravinovým bankám.

Bild připomíná, že v německém obchodním sektoru podíl potravinového odpadu představuje jen 4 %, což je o dost méně než v jiných. Příčina spočívá v tom, že po mnoho let jsou dobré potraviny, které se již ale nedají prodat, předávány potravinovým bankám a sociálním úřadům. Německo tím zachrání ročně asi 260 tisíc tun potravin, píše Bild.