Ropa v reakci na útoky v Saúdské Arábii zdražila o 10 %

V 06.36 hod SEČ se cena listopadových futures za ropu značky Brent vzrostla o 9,96 % na 66,22 dolarů za barel a cena ropy WTI se zvýšila o 8,61 % na 59,52 dolarů za barel.

Kotace ropy je tedy od dubna a května na maximální úrovni.

„Je jasné, že pro ty, kteří dováží ripu, je to špatný den. Otázkou nyní není to, kdo nebo dokonce co dané útoky způsobilo, ale někteří si kladou otázku, zda v budoucnu budeme pozorovat i další útoky,“ uvedl analytik Pepperstone Group Chris Weston.

BBC uvádí, že ceny za ropu mírně klesly poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, pokud to bude zapotřebí.

Írán popřel prohlášení USA o účasti Teheránu v útoku na ropné rafinerie v Saúdské Arábiihttps://t.co/IZwcNVH1gm — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. září 2019

„V souvislosti s útokem v Saúdské Arábii, který může mít dopad na ceny ropy, jsem schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba, v dostatečném množství, aby zůstaly trhy dobře zásobeny,“ uvedl prezident na Twitteru.

Incident na ropných rafinériích

Brzy ráno, v sobotu 14. září, došlo k výbuchu v zařízeních jedné z největších ropných společností na světě. Po výbuchu následovaly požáry. Saúdská Arábie za příčinu výbuchu označila útok dronů.

Dané požáry vznikly ve dvou ropných zařízeních, šlo o Abkajk na východě země a Churajs, východně od hlavního města Rijád, které vlastní státní ropná a plynárenská společnost Saudi Aramco. Samotná společnost označuje svou rafinérii za největší na světě. Továrna může zpracovat až 7 milionů barelů denně.

K útoku se přihlásili Hútíové, jemenská povstalecká skupina, které dle některých zdrojů podporují íránské úřady. Daná skupina uvedla, že jejich bojovníci zaútočili na rafinerie pomocí deseti bezpilotních letounů.

Noční požár na největších rafinériích v Saúdské Arábii vypukl kvůli útoku dronů, tvrdí státhttps://t.co/MEaG6aDNmE — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 14. září 2019

​Média následně informovala o tom, že by se produkce v podnicích, v důsledku těchto útoků, mohla snížit až o pět milionů barelů denně, což je téměř polovina produkce ropy v Saúdské Arábii. Země poté potvrdila pokles produkce ropy o 5,7 milionu barelů denně.

Reakce Spojených států

Již dříve americký ministr zahraničí Mike Pompeo obvinil z útoků dronů na ropné rafinerie v Saúdské Arábii Írán. Zároveň přislíbil, že za to Teherán ponese zodpovědnost a že budou vyděleny rezervy na stabilizaci globálního trhu s ropou.

Následně americký senátor Lindsey Graham prohlásil, že je načase, aby americké úřady začaly zvažovat možnost útoků na íránská ropná zařízení, pokud by Teherán „pokračoval ve svých provokacích“.

Prezident Donald Trump k věci dodal, že USA jsou připraveny reagovat.

„Chceme od království slyšet, kdo podle jejich názoru stojí za útokem a za jakých podmínek bychom měli jednat,“ napsal na Twitteru.

Skutečnost, že Trumpova administrativa zvažuje „vojenskou reakci“, potvrdili i američtí úředníci. Někteří jedinci v Pentagonu však volají po zdrženlivosti.

Saúdská Arábie jako vývozce ropy

Daná země je největším světovým vývozcem ropy. Zmiňované útoky však zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Země se rozhodla, že výpadek vyřeší čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. Dle saúdského ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána byla kvůli útokům omezena také těžba plynu, jehož produkce klesla přibližně o dvě miliardy krychlových stop denně (56,6 milionu krychlových metrů).