„Ty změníš svět.” Obama se setkal s Gretou Thunbergovou

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová se ve Washingtonu setkala s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou. Během rozhovoru Obama švédskou aktivistku v jejím konání podpořil.

„Ty a já, my jsme tým,“ prohlásil bývalý americký prezident.

„Ty měníš svět, jsme rádi, že tě tady máme,“ zmínil Obama při rozhovoru o tom, jak je Thunbergová v USA přijímána a jak se daří jejímu hnutí.

„Probíhají velmi dobře. Všichni jsou tak hodní. Všichni ti mladí lidé jsou tak nadšení, velmi zapálení pro věc, což je dobře,“ odpověděla Thunbergová na otázku o tom, jak probíhají páteční demonstrace v New Yorku a Washingtonu. Švédka také vyzvala k tomu, aby lidé „byli kreativní“.

Greta Thunbergová přijela do USA před více než dvěma týdny. Minulý pátek vystupovala před Bílým domem spolu s dalšími protestujícími, kde vyzývali k ochraně klimatu. Podle informací médií by se Švédka tento pátek měla účastnit akce na podporu ochrany klimatu v New Yorku.

Bývalý americký prezident Barack Obama v minulosti vystupoval za činění rozhodných opatření při ochraně klimatu.

Čeští politici o klimatické aktivistce Gretě Thunbergové

K aktivitám mladé švédské aktivistky se vyjadřovala i řada českých politiků. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že boj proti změnám klimatu nemá být fanatickým náboženstvím. Opatření činěná na ochranu klimatu musejí být podle jeho názoru ekonomicky efektivní.

K Thunbergové se na své Facebooku vyjádřil i Tomio Okamura. Rovněž upozornil na škodlivý „fanatismus“ při ochraně klimatu, který „přírodě škodí, než aby jí pomáhal“. Předseda SPD požadoval, aby klimatičtí aktivisté a studenti chodili místo stávkování a provádění demonstrací v době výuky vysazovat stromky.

Thunbergovou údajně využívá její okolí

Podle klimatického skeptika Vítězslava Kremlíka je Greta Thunbergová jen využívána jejím okolím.

"Mládeži vštěpujeme, že žijí na umírající planetě, že nemají budoucnost, což je bezohledné. Mluvím o celé generaci, které říkáme, že je čeká něco strašného. To je zneužívání dětí,“ prohlásil Kremlík v rozhovoru pro DVTV, kde dále zdůraznil, že mladou švédskou aktivistku naprosto využívá okolí.

Mnoho politiků a vědců poukazuje na potenciální problémy, pokud bude „zatáčka“ směrem k ekologičtějšímu hospodaření příliš prudká. Někteří ekonomové navíc poukazují na nepřipravenost evropského průmyslu například na přechod automobilové dopravy na elektřinu. V minulosti v této souvislosti poukazovali na skutečnost, že v případě elektrických vozů Evropa přijde o své dominantní postavení při výrobě automobilů kvůli prudké konkurenci ze strany Číny. To by mohlo vést k hospodářským problémům a vyšší nezaměstnanosti.