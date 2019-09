Vědci ukázali jednoduchý způsob, jak předcházet infarktům a mrtvicím

Skupina vědců ze švýcarské Univerzity v Lausanne pozorovala během osmi let 3262 pacientů ve věku 35 až 75 let. V době, kdy s pozorováním začínali, ani jeden z nich neměl problémy se srdcem. Avšak v následujících letech se těmto lidem začaly diagnostikovat kardiovaskulární choroby, které mimo jiné vedly ke smrti.

Vědci pečlivě analyzovali životní styl pacientů a přihlíželi i dalším faktorům, jako je pohlaví, věk, index tělesné hmotnosti, dědičná predispozice k různým nemocem a špatné návyky. Ukázalo se, že těm, kteří si jednou či dvakrát za týden během dne zdřímnou, byl diagnostikován infarkt a mrtvice o 48 % méně často. Nutno podotknout, že se jednalo především o velmi krátký spánek, délkou přibližně okolo 30 minut. Jak vědci poznamenali, naopak častý a dlouhý spánek přes den svědčí o zdravotních problémech.

Zjevný příznak infarktu u mužů

Výsledky průzkumu švédských vědců odhalily, že nadváha v chlapeckém věku zvyšuje riziko vývoje infarktu myokardu ve věku do 64 let. Ve zprávě, která byla prezentována na kongresu Evropské kardiologické společnosti v Paříži, analyzovali vědci data dlouhodobého sledování 1,7 milionů teenagerů narozených ve Švédsku v období 1950-1987, kteří byli povolání do armády.

Za období, co se data shromažďovala, tedy za léta 1969 – 2016, bylo zaregistrováno 22,4 tisíce srdečních záchvatů. Co se týče infarktu myokardu, dostali jej muži ve věku asi 50 let.

Prevence proti onemocnění srdce existuje

Ve vědeckém časopise JAMA Network Open se objevilo celkem sedm pravidel, která při dodržování pomáhají snížit pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění o 79 procent. Vědci uvedli klíčové faktory. Jedná se o odmítnutí kouření, dodržování vyvážené stravy, mírnou tělesnou aktivitu, udržení normální váhy a kontrolu ukazatelů, jako je hladina cukru v krvi, krevní tlak a hladina cholesterolu.

Kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z nečastějších příčin úmrtí na světě. Podle Světové zdravotnické organizace si koronární srdeční onemocnění a mrtvice vyžádaly nejvíce lidských životů. V roce 2015 na tyto nemoci zemřelo celkem 15 milionů lidí.