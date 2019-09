Roskosmos zjistil důvody vzniku „díry“ v obkladu Sojuzu

„Bylo to v obytném prostoru (lodi Sojuz MS-09), už dávno shořel během sestupu lodi. Vzali jsme všechny vzorky. To, co se stalo, je nám jasné, vám ale nic neřekneme,“ řekl Rogozin na setkání s účastníky páté ruské vědecko-praktické konference Orbita mládeže.

„Musíme přece mít nějaké tajemství,“ dodal.

Dříve provedla ruská generální prokuratura ve spolupráci s dalšími orgány vyšetřování přesného umístění díry.

Prohlášení se týkalo incidentu, když posádka Mezinárodní kosmické stanice (ISS) dne 30. srpna 2018 zjistila zanedbatelný únik vzduchu způsobený mikrotrhlinou na zdi obytné části kosmické lodi Sojuz MS-09, která se připojila k ISS. Díra byla opravena ve stejný den, aby se obnovila hermetická integrita ISS.

Po incidentu zřídila ruská státní kosmická agentura Roskosmos zvláštní komisi, aby prošetřila incident a v říjnu 2018 komise dospěla k závěru, že incident nebyl způsoben výrobní vadou.