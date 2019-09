Počet mezinárodních migrantů dosáhl 272 milionů. Tendence roste po celém světě

V Evropě se podle informací na rok 2019 nalézá největší množství mezinárodních migrantů (82 milionů), na druhém místě je Severní Amerika (59 milionů), dále v severní Africe a západní Asii (49 milionů).

„Počet mezinárodních migrantů ve světě dosáhlo 272 milionů v roce 2019, což je o 51 milionů více než v roce 2010. V současné době činí mezinárodní migranti 3,5 % obyvatel světa, ve srovnání 2,8 % v roce 2000,“ říkají informace oddělení pro ekonomické a sociální otázky OSN.

Prohlášení tureckého prezidenta

Turecký prezident Recep Tayiip Erdogan na začátku měsíce září prohlásil, že vpustí do Evropy milion migrantů, pokud mu nebude vyhověno v jeho požadavcích v Sýrii. Nová migrační vlna by nadále prohloubila již tak problémovou bezpečnostní situaci v Evropě.

O důsledcích nekontrolované migrace do Evropy, a konkrétně do Německa, hovořil před nedávnem bývalý německý ředitel Spolkové zpravodajské služby. Ten pro noviny Sunday Express v polovině září prohlásil, že rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové vpustit do země nekontrolovaně velké množství migrantů ohrozilo bezpečnostní situaci v zemi.

Hanning kritizoval Merkelovou za vyvolání „bezpečnostní krize“ v Německu a dalších členských státech Evropské unie.

„Viděli jsme důsledky tohoto rozhodnutí, pokud jde o německé veřejné mínění a vnitřní bezpečnost. Problémy máme každý den,“ řekl a dodal: „Jsou u nás zločinci podezřelí z terorismu a lidé, kteří používají více identit. Ti, kteří provedli berlínské útoky, použili 12 různých identit“, a dodal, že „ačkoliv dnes je vše složitější, v Německu ještě stále máme 300 000 lidí, jejichž totožností si nemůžeme být jisti. To je obrovské bezpečnostní riziko.“

Dosavadní migrační krize vrcholila v roce 2015, kdy Německo přijalo za jeden rok téměř 1,5 milionu migrantů. To v nejvíce zasažených oblastech vedlo k prudkému nárůstu kriminality.