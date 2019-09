Lídr Pentagonu oznámil, že USA nejsou připraveny na hybridní válku proti Rusku

Zástupná válka nebo válka v zastoupení je válka, ve které na ní nepřímo zúčastněné strany využívají jiné státy, velcí hráči nebojují přímo proti sobě. Příklady takové války je Korejská válka nebo počáteční fáze války ve Vietnamu.

Rusko je efektivní v šedé zóně

Americký ministr zahraničí Mark Esper ve středu vystoupil na konferenci Armády Spojených států amerických, kde vyjádřil názor, že Rusko v posledních letech efektivně předvedlo „zástupné a hybridní bojové akce a bojové akce v šedé zóně“. Jako příklad zmínil události na Krymu a na Ukrajině, zároveň však neupřesnil, co měl na mysli.

„Vypovídá to o tom, že Rusko ví, co nechce a nemůže nám vzdorovat v normální válce, proto hledá jiné způsoby, jak nás vyzvat a vést strategické soupeření na nižší úrovni, než je přímý ozbrojený konflikt,“ uvedl Esper.

Dostat se na novou úroveň

„Je to nová forma bojových akcí. Mám na mysli, že v mnohem to je minimálně to, na co nejsou připraveni a to, na co musíme být připraveni my. Proto teď zkoumáme, jak se připravují naše plány vedení kampaní na různých bojištích, snažíme se dostat na úroveň strategického soupeření,“ oznámil americký ministr.

Zdůraznil, že se to netýká pouze vojenských rezortů, ale i dalších úřadů USA, které musí změnit tuto strategickou situaci a provádět různé informační kampaně.

„Jsme dobří ve válečných operacích, ale když se dostáváme do této šedé zóny, když se vzdalujeme od obyčejného konfliktu, stává se to pro nás zkouškou,“ uzavřel prohlášení Esper.

Východ x Západ

Kyjev a řada západních států se domnívají, že Rusko zasahuje do záležitostí Ukrajiny a podle nich má být i stranou konfliktu na Donbasu. Rusko tato obvinění odmítá a označuje podobná prohlášení za nepřípustná. Moskva opakovaně uváděla, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a nemá nic společného s událostmi na jihovýchodě Ukrajiny, nepodporuje domobrance a nevysílá na Donbas vojska. Zároveň má Rusko zájem o to, aby Ukrajina překonala politickou a ekonomickou krizi.