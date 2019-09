Estonská prezidentka vysvětlila, proč je Evropa z Ukrajiny už unavená

Kaljulaidová však nevidí, že by se země stala méně zkorumpovanou a hospodářství bylo méně oligarchické. „Úkolem nové vlády je ukázat, že nyní bude vývoj nastupovat rychleji,“ sdělila prezidentka.

Podle jejích slov položily předchozí ukrajinské úřady základ svým reformám a Kyjev musí nyní prokázat pokrok a výsledky. Estonská prezidentka okomentovala i zkušenosti ukrajinského novináře kvůli tomu, že některé země Evropské unie by se mohly vzdát zájmů Ukrajiny ve prospěch vztahů s Ruskem.

„Samozřejmě, že to tak je. Kdysi, když se Estonsko blížilo ke členství v Evropské unii, to byla cesta jako do kopce. To je ta realita života. Nikdo na nás nečekal s otevřenou náručí! A s tím ani nepočítáte. Dělejte to, co musíte udělat na cestě do Evropské unie,“ sdělila svůj názor prezidentka.

Kromě jiného prezidentka usoudila, že EU v nadcházejícím roce nezruší sankce vůči Rusku.

Unavuje Ukrajina Evropu?

V březnu tohoto roku prohlásil Jurij Bojko, poslanec Nejvyšší rady a tehdejší kandidát na prezidenta, že je Evropa z Ukrajiny unavená. Stalo se tak v interview pro televizi 112 Ukrajina.

„Jde o zřejmý krach reforem, zhoršení životní úrovně obyvatelstva, a také skutečnost, že (pozn. ukrajinská vláda) nekráčí po cestě, která jí byla vytyčena. Evropané jsou už unavení, protože se bezprostředně účastní normandského formátu,“ řekl politik.

Taktéž dodal, že i přesto, že je Evropa z akcí Kyjeva již unavená, „nemůže nechat Ukrajinu plavat“ a „je nucena ji vláčet jako kufr bez úchytu“. Tehdy Bojko zdůraznil, že ke změně situace by mohlo dojít po volbách hlavy státu. „Hlavní je vyhnout se jakémukoli převratu,“ řekl závěrem poslanec.

Estonská prezidentka o bezvízovém režimu

Ve stejném rozhovoru pro ukrajinskou Evropskou pravdu řekla prezidentka, že bezvízový režim pro ukrajiské občany, jež přijíždí za prací do baltské republiky, nebude zrušen. Prezidentka poznamenala, že ministr zahraničí Urmas Reinsalu rychle zareagoval na iniciativu Marta Helmeho a řekl, že Estonsko svůj postoj k bezvízovému režimu s Ukrajinou nezmění. „Můžete si být jistí,“ zdůraznila prezidentka.

Evropská unie zavedla bezvízový režim pro Ukrajinu 11. června roku 2018. Občané této země mohou cestovat v rámci Evropské unie až 90 dní během jakéhokoliv 180denního období.