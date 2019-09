Globální oteplování neustupuje? V zemské atmosféře stoupá hladina CO2

Ve srovnání se stejným ukazatelem vzrostl v srpnu roku 2019 obsah oxidu uhličitého v zemské atmosféře o 3 body. Znamená to, že lidstvo nebude schopno snížit emise CO2 do atmosféry a zpomalit tak globální oteplování. Informuje o tom NASA na svém Twitteru.

Jak oznámila NASA, průměrná celosvětová koncentrace oxidu uhličitého (CO2) byla v atmosféře asi 412 částic na milion, což je o tři částice více než v srpnu roku 2018.

Jak vysvětlil Sputniku ředitel programu Světového fondu na ochranu přírody (WWF) Ruska Klima a energetika Alexej Kokorin, roste koncentrace CO2 v atmosféře plynule a předvídatelně. To znamená, že v létě se rychlost zpomaluje, a naopak v zimě zvyšuje.

„Na rozdíl od teploty se koncentrace CO2 zvyšuje plynule. Údaje, které vidíme, ukazují, že z atmosféry odstraňuje oceán či ekosystém pouze 50 % emisí, které přichází. Zbytek zůstává,“ dodal Kokorin.

Dále poznamenal, že přechod na bezuhlíkové technologie vyžaduje dlouhodobé plánování podnikání, jelikož „zelené“ projekty vykazují účinnost v horizontu 25 – 30 let. Rozvojové země mezitím procházejí industrializací a zvyšují emise.

Boj proti globálnímu oteplování

Odborníci OSN dříve sdělili doporučení pro boj s globálním oteplováním. Podle nich může zabránit klimatickým změnám jednání každého člověka, který žije na zěměkouli. Vědci doporučují jíst méně masa, používat méně chemikálií a chránit lesy, aby bylo zabráněno suchu a šíření pouští.

Podle jejich názoru má při dodržování daných doporučení lidstvo šanci zabránit globálnímu oteplování a také uživit rostoucí obyvatelstvo země. Dále si myslí, že lidé využívají příliš velké plochy pro chov dobytka. Místo toho by bylo rozumnější raději pěstovat plodiny, což by mohlo uživit více zemí.

Kromě jiného by podle OSN měla být priorita lidstva i ochrana lesů. Vykácení stromů kvůli novým pastvinám a také výroba palmového oleje ovlivňují změnu klimatu: připadá na to 15 až 20 procent škodlivých emisí. OSN dále zdůraznila, že z důvodu nedostatku vody dochází ke snižování úrodnosti v oblastech, jež trpí suchem.

Výzkumníci doufají, že by zpráva mohla obyvatele přemluvit, aby přecházeli na zdravou výživu. Právě to by mohlo napomoci ochraně lesů. Odborníci zdůraznili, že na zabránění klimatických změn se tak může podílet i každý člověk žijící na planetě, nejen vlády zemí a velké podniky.

Postoj českých zemědělců k návrhu OSN

Čeští zemědělci se ke kampani, ve které jsou chovy prasat a skotu považovány za výrazné producenty skleníkových plynů, staví odmítavě. Globální výzva OSN o podílu zemědělství na tvorbě oxidů uhlíku, dusíku a metanu má za následek to, že se objevují v České republice návrhy na redukci prasat a krav. Takovou informaci sdělil ČTK Jaroslav Šíma, šéf krajské agrární komory.

„Ale kdo bude dávat do půdy hnůj, aby do ní nemusela umělá hnojiva, to už nikdo neřeší. Co budeme dávat do půdy, která už je teď na tom špatně?“ rozvedl Šíma dále svůj kritický postoj. Agrární komora kromě jiného uvedla, že v Česku spotřeba masa roste dlouhodobě.