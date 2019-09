Bulharský premiér spojil ukončení South Stream s tlakem ze strany USA

„Víte, proč byl South Stream ukončen. Obrovský tlak ze strany USA a západoevropských zemí kvůli South Stream i Nord Stream způsobil, že jeho reaalizace by nebyla možná. S prezidentem Vladimirem Putinem a premiérem Dmitrijem Medvěděvem a našimi kolegy ze Saúdské Arábie jsme vyvinuli obrovské úsilí, (…) a začíná projekt Turekcý proud. (…) Projekt je klíčový a nazýváme ho Balkánským proudem, jelikož prochází několika zeměmi. Ano, i v Evropě vnímají toto slovo velmi pozitivně,“ citují slova premiéra Novini.bg.

Premiér také uvedl, že otázka zrušení sankcí proti Rusku není v silách Bulharska. „Otázka sankcí není v silách Bulharska. Jestli si někdo mylsí, že by bylo možné to někam posunout a zrušit sankce, tak lidi zavádí do omylu. Mozí vyslovují svůj názor pro zrušení sankcí, nicméně v Radě Evropy jsou absolutně všichni proti,“ sdělil premiér.

„Pojďme ocenit to, co se doposud stalo. Do té doby, co jsou sankce platné, jsou i naše zájmy omezené. Obecně existuje mnoho dobrých možností. V dalším roce se plánuje návštěva ruského prezidenta, a tak můžeme ještě více popracovat nad zlepšením našich vztahů. Vždycky jsme říkali, že našimi strategickými partnery jsou Evropská unie a NATO, nicméně vztahy s Ruskem i tak rozvíjíme,“ dodal premiér.

Pozastavení South Stream

V červnu roku 2014 Plamen Orešarski, který byl tehdy v čele bulharské vlády, informoval o pozastavení South Stream, dokud nebudou dokončeny konzultace s Evropskou komisí. Oznámení přišlo po návštěvě amerických senátorů Johna McCaina, Rona Johnsona a Christophera Murphyho, informovala bulharská média.

Podle Petkova se Borisov přiznal, že od projektů sešlo kvůli tlaku Clintonové. V roce 2014, kdy Bulharsko pozastavilo realizaci South Stream, Clintonová již nezastávala post ministra zahraničí.

Spojení nadzemní a podvodní části Tureckého proudu

V březnu tohoto roku bylo informováno, že v Turecku svařili spoj, jenž spojuje nadzemní část s podvodní částí plynovodu Turecký proud. Během této technické operace se obě dosud separátní části plynovodu spojují v celistvý systém. Šev sváru byl speciálně prověřen na těsnost.

Turecký proud je plynovod, který směřuje přes Černé moře z Ruska na hranice s Tureckem a okolními zeměmi. První větev plynovodu je určena pro Turecký trh. Druhá větev bude mít za úkol zásobovat plynem země jižní Evropy. Výkonnost každé větve bude více než 15 miliard kubických metrů plynu ročně.