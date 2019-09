Íránské ministerstvo zahraničí okomentovalo nové sankce USA

„Američané by měli uznat, že jejich sankční politika utrpěla porážku. Její nadměrné používání a změna dolaru ve zbraň vážně poškodily pověst USA a jejich ekonomiky v mezinárodním společenství,“ řekl Músáví a podotkl, že ve vyhlášených sankcích není nic nového – jsou to „staré sankce v nové podobě“.

Podle slov oficiálního mluvčího íránského ministerstva zahraničí není už Amerika jedinou hospodářskou supervelmocí ve světě.

Músáví vyzval rovněž země světa, aby se zamyslely nad novým obchodně ekonomickým pořádkem, v němž by byl vliv „nepřátelských“ akcí USA na rozvoj a volný mezinárodní obchod omezen na minimum.

USA oznámily v pátek zavedení sankcí proti Centrální bance a fondu národního rozvoje Íránu v souvislosti s útoky na naftový průmysl Saúdské Arábie, z nichž Washington obviňuje Teherán, který všechna podobná obvinění zamítá. Nové sankce označil prezident USA Donald Trump za „nejtvrdší“ za celou dobu jejich použití.

Prohlásil rovněž, že USA jsou připraveny zaútočit na 15 íránských objektů, s tím ale nepospíchá.

„To nejsnadnější, co mohu udělat, zatímco jste (novináři) ještě tady, je říci: "Jen do toho, chlapci, začínejte". Byl by to pro Írán velmi špatný den… To nejsnadnější, co mohu udělat, je říci: "Jen do toho, chlapci, zničte těch 15 velkých objektů v Íránu". Mohu to udělat, a je to. Hotovo. Nechci to ale dělat, když to mohu nedělat,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně.

„Mohl bych to udělat hned, přímo tady, pro vás, měli byste velký příběh, o němž byste mohli napsat,“ dodal Trump.

Podle jeho slov, skutečnost, že nepospíchá s útoky na Írán, ukazuje sílu, a nikoli slabost.

„Nevadí, jestli to bude za týden, dva, nebo tři. Myslím si, že to, jak se chováme nyní, ukazuje mnohem více síly,“ řekl Trump.

„Ukazuješ-li svou sílu, musíš ukázat také odměřenost. Chovat se jinak je mnohem snadnější. Írán ví, že když se bude špatně chovat, už nebude mít čas… Jsou na tom špatně, a chtěl bych, aby byli na tom dobře… V Íránu je hodně problémů,“ dodal americký prezident.

Útok na Saúdskou Arábii

Největší exportér a jeden z tří největších výrobců ropy Saúdská Arábie po útoku na její ropné objekty 14. září snížila těžbu více než dvojnásobně – o 5,7 milionu barelů denně, obyčejně činila její denní těžba přibližně 9,8 milionu barelů. Saúdský ministr energetiky 17. září oznámil, že díky využití rezerv už byla obnovena dosavadní úroveň dodávek ropy, a ztracená těžba je napůl obnovena. Jemenští povstalci Hútiové, proti nimž bojuje arabská koalice vedená Saúdskou Arábií, prohlásili, že na ropné objekty zaútočili jejich bojovníci pomocí bezpilotních letounů. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo prohlásil, že nejsou žádné důkazy toho, že útok byl proveden z Jemenu, a obvinil z něj Írán. Arabská koalice vedená Saúdskou Arábií má také za to, že Teherán se na útocích podílel. Írán tato obvinění zamítá.