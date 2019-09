Dva lidé zemřeli v důsledku střelby v americkém nočním klubu

Neznámí pachatelé zahájili palbu v nočním klubu Old Skool Sports Bar & Grill. „Dva lidé zemřeli, další jsou vážně zraněni,“ oznámil šerif Lancaster County Barry Feil.

Podle informací televize lze hovořit nejméně o osmi obětech. Přesná čísla nejsou známá. Mezi mrtvými byli dva muži. Ranění byli odvezeni do nemocnic. Policie zahájila vyšetřování, hledají se střelci.

Střílení v Kyjevě

K nebezpečné události došlo před nedávnem v Kyjevě. Muž zahájil palbu a vyhrožoval, že do povětří vyhodí most, kde se nachází stanice metra. Podle očitých svědků dorazil muž na most autem, vytáhl předmět, který se podobal výbušnému zařízení a samopal. Poté začal střílet.

Na místě byly nasazeny policejní hlídky, psovodi se služebními psy, příslušníci jednotek rychlého nasazení a ženisté. Nasazen byl také obrněný transportér a odstřelovač.

Policii se povedlo muže zadržet, uvádělo se, že je účastníkem vojenské operace Kyjevu na Donbasu.

Incident v Nizozemsku

V Nizozemsku se na začátku září odehrál incident, během kterého bylo postřeleno několik osob. Mělo dojít ke střelbě ve městě Dordrecht blízko Rotterdamu, konkrétně v jednom z domů v rezidenční čtvrti. Zemřít měli tři lidé a jeden se zranil.

Mělo jít o rodinný spor, kdy jedním z členů rodiny měl být policista. Právě on se uchýlil k řešení neshod skrz střelbu. Nejprve měl zastřelit členy rodiny a poté zbraň obrátil proti sobě. Jednoho člověka ještě zranil.

Tragédie se nevyhnula ani Česku

Ke střelbě došlo nedávno i v Česku. V Červeném Kostelci na Hradecku se střílelo. K incidentu došlo na začátku září a zemřeli při něm dva muži. Zřejmě za ním stály osobní spory.

„Policisté byli přivoláni ke střelbě v jednom z rodinných domů v Červeném Kostelci. Našli jsme dva muže beze známek života a v současné době probíhá vyšetřování celého případu. Otázky a odpovědi na to, co se tam přesně stalo a proč k tomu došlo, přinese až další vyšetřování. Bude nařízena soudní pitva a budou také probíhat další odborná zkoumání například z odboru balistiky,“ sdělila k případu mluvčí policie Eva Prachařová.

Na místě měla být vyslána i zásahová jednotka. Původně totiž nebylo jasné, zda jsou v ohrožení i životy civilistů. Mluvčí však dodala, že její zásah nebyl zapotřebí.