Zelení navrhli zákaz červeného masa pro děti. Další krok ekologického šílenství?

Dánská „zelená“ strana Alternativa pracuje na tom, aby z menu škol, školek a pečovatelských center v Kodani ubylo červené maso. Kam až to dojde, ptají se české osobnosti.

Franciska Rosenkildová zasedající v kodaňském zastupitelstvu říká, že to by to mohlo vést ke snížení úrovně škodlivých emisí, informuje deník Politiken.

Dánské úřady mají hotovou strategii, podle které chtějí snížit údajný vliv jídla v institucích Kodaně na klimatické změny. Rosenkildová ovšem vyžaduje ještě tvrdší přístup, a ten se právě týká červeného masa.

„Červené maso má velký dopad na klima. Můžete si svobodně vybrat, co budete jíst doma, ale jako město máme zodpovědnost být v našem chování k ochraně životního prostředí ambiciózní,“ prohlásila pro dánský deník.

Politická strana Alternativa říká, že jde o jehněčí a hovězí v institucích, které vydají jedno či dvě jídla denně. Iniciativa se nemá týkat domovů důchodců, kde se lidé stravují v průběhu celého dne.

„Jsme svobodní, můžeme si koupit jídlo, které chceme, ale klima je důležitější než právo jednotlivce jíst obecní hovězí maso a my jako politici musíme převzít vedení,“ prohlásila dánská politička.

Ovce a krávy mají údajně velký vliv na vývoj klimatu na Zemi.

Nad iniciativou se podivil český ekonom Vladimír Pikora. Kam až nová klimatická víra zajde, ptá se.

„Kde to skončí? Pak zakážou létat letadlem a pak zakážou domácí mazlíčky, takže je budete kvůli emisím muset utratit - a co dál? Co všechno lze zakázat v rámci nové víry?“ napsal Pikora na svém Facebooku.

Ekologický fanatismus

Před přehnaným ekologickým fanatismem nedávno varovala i česká poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, jedna z klíčových tváří vznikajícího hnutí Trikolora. Podle ní hrozí v rámci ekologických aktivit návrat k totalitě.

„Když vidím a poslouchám ty nadšené davy aktivistů, zmanipulovaných davů, klimatických alarmistů a fanatiků, zaštiťujících se slogany “Za lepší zítřky”, “Ve jménu pravdy, lásky a pokroku”, vrací mě myšlenky zpět tam, kde už jsme jednou byli. Tam, kde už NIKDY znovu nechci být a žít. Jen tentokrát nás do nové totality ženou a rudý háv a šátky nosí jiní, mladí, progresivní komouši - Piráti a Zelení,“ napsala Zahradníková na své sociální síti.

Bývalý prezident Václav Klaus o klimatu

V srpnu bylo informováno o tom, že bývalý český prezident Václav Klaus také okomentoval takzvaný klimatický alarmismus. Podle něj neexistují „žádné nové vědecké hypotézy, teorie, ale ani nová data, která by říkala, že se stalo něco revolučního“. Právě s tímto spojuje vznik tzv. ofenzivního klimatismu, který, jak říká, je politizován.

Gretu Thunbergovou, která se pro klimatické alarmisty stala do jisté míry vůdčí osobností, Klaus označil za „oběť svých rodičů, kteří jí to naočkovali“. Její rodiče jsou, podle jeho slov, nezodpovědní a svoji dceru zneužívají pro propagaci ekologického hnutí.