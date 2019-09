Ruskem hledaný údajný americký informátor Smolenkov zmizel

Oleg Smolenkov, kterého média obviňují ze špionáže pro Spojené státy v době, kdy pracoval pro ruskou prezidentskou administrativu a je nyní hledaný, zmizel. V pondělí to prohlásilo ruské ministerstvo vnitra.

Ruské ministerstvo vnitra prohlásilo, že podle současné ruské legislativy nemůže potvrdit, zdali se skutečně jedná o Smolenkova.

Podle databáze ministerstva o hledaných osobách je Smolenkov v současné době hledán a je pohřešován.

CNN prohlásila, že Spojené státy údajně evakuovaly svého informátora, který byl v roce 2017 blízko ruské vládě. Některá média narážela na to, že se jedná o Smolenkova.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl novinářům, že Kreml neví, zdali Smolenkov pracoval pro CIA. Dodal, že je to na ruských tajných službách, aby zjistili, co z toho je pravda. Peskov potvrdil, že Smolenkov pracoval pro administrativu prezidenta po dobu několika let, nepotvrdil ale, zdali měl přístup k tajným materiálům.