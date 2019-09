EU se snaží řešit migrační krizi. Pět členských zemí vypracovalo nový systém rozdělování zachráněných migrantů

Daný dokument má být na začátku října předložen k všeobecné diskuzi.

Uvádí se, že se daného setkání zúčastnili ministři Německa, Francie, Itálie, Malty a Finska, stejně jako eurokomisař pro migraci a vnitřní záležitosti.

„Na výsledky dnešního zasedání se dívám pozitivně... Všichni souhlasíme s tím, že současný přístup, který spočívá v tom, že Evropská komise čas od času koordinuje společné úsilí pokaždé, když se loď s migranty objeví na moři, zkrátka není dlouhodobý,“ prohlásil eurokomisař Dimitris Avromopoulos.

„Vyzývám všechny členské státy, aby se připojily k naší práci na vytvoření předvídatelnějšího mechanismu. Na začátku příštího měsíce tuto otázku zmíním v Radě pro vnitřní záležitosti. Je to pro nás všechny odpovědnost a my to musíme společně řešit,“ dodal Avromopoulos.

Již v létě minulého roku zveřejnila Evropská komise svůj plán týkající se vytvoření středisek pro kontrolu migrace a „platforem pro vylodění“ migrantů zachráněných ve Středozemním moři.

Prohlášení o otázkách migrace, které na summitu v roce 2018 schválili lídři EU, předpokládalo posílení opatření, která jsou zaměřena na omezení vstupu na území EU pro nelegální přistěhovalce, na boj proti organizátorům nelegální přepravy, vytvoření středisek pro kontrolu migrace a také na navrácení nelegálních přistěhovalců do zemí, ze kterých odešli. Summit rovněž uznal, že sekundární migrace uvnitř EU představuje riziko pro regulaci schengenského prostoru.

Nicméně, ani od té doby se země EU nedokázaly dohodnout na systémovém mechanismu opatření, který by byl přijatelný pro všechny.